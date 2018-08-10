«В России нам делать нечего»: Украина хочет создать «санитарную границу»

Киев, 10 августа. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал украинцев не посещать «отсталую и феодальную» Россию. По его мнению, между странами нужно создать «санитарную границу».

Омелян ранее заявил, что в настоящее время решается вопрос о полном закрытии железнодорожного сообщения между Россией и Украиной. Эксперты же обращают внимание украинских властей на то, что такое решение негативно скажется на трудовых мигрантах с Украины.

Омелян в эфире украинского телеканала «Прямой» сообщил, что вопрос о прекращении железнодорожного движения между странами планируется рассмотреть в ближайшее время. При этом он выразил недоумение тем, что жители Украины «могут делать в отсталой, феодальной стране». По его мнению, украинцы должны ездить на заработки не в Россию, а в страны ЕС, которые «предлагают намного лучшие зарплаты».

«В России нам делать нечего, там должна быть санитарная граница», — заявил Омелян.

По его словам, также существует инициатива о прекращении автобусного сообщения с Россией.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после госпереворота на Украине и обострения ситуации в Донбассе. Украинские власти обвиняют РФ во вмешательства во внутренние дела страны, в частности, в участии в конфликте в Донбассе. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Отметим, что заявления Омеляна вызвали волну критики на Украине. В частности, экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко призвал арестовать Омеляна, поскольку его инициатива попадает под статьи «Халатность» и «Преступная деятельность». Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявлял ранее, что в случае закрытия границы с Россией украинская экономика рухнет окончательно, сообщала «Газета.ру».

В МИД РФ инициативу назвали абсурдной, заявив, что «подобные рассуждения ничего, кроме сожаления, не вызывают».