Сирия, 11 августа. «Ан-Нусра»*** объединила силы с «Тахрир Сурией» для поиска сторонников примирения с властями САР в Идлибе. Боевики ССА** переименовали одну из улиц Африна в честь Эрдогана. САА стягивает силы к границе Хамы, Латакии и Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии осуществили боевые вылеты на северо-западе САР.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: передислоцировали отряды «Хезболлы» из Дейр-эз-Зора в Алеппо; перебросили «Тигров» из Эль-Кунейтры в Хаму; провели атаку позиций «Ан-Нусры» на севере Латакии.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): переименовала одну из улиц города Африна в честь президента Турции.

«Исламское государство»1: понесло потери в ходе боев с силами САР в провинции Эс-Сувейда.

«Тахрир Аш-Шам»: попыталась атаковать «Хмеймим» в Латакии при помощи дронов; заявила об аресте шести боевиков ИГ1 юго-восточнее Идлиба; подверглась ударам сил САР на севере Хамы.

«Джебхат Тахрир Сурия»: присоединилась к «Ан-Нусре» в рамках спецоперации по поиску сторонников примирения с Дамаском.

Курды: готовились к штурму города Хаджин в Дейр-эз-Зоре; понесли потери во время междоусобных стычек в провинции Ракка; пережили нападение неизвестных в городе Манбидж в Алеппо; потеряли полевого командира в результате атаки террориста ИГ на востоке Ракки.

Провинция Латакия

В минувшие сутки исламисты антиправительственных группировок, базирующихся на севере региона, в очередной раз попытались атаковать военный аэродром «Хмеймим» при помощи беспилотников. Twitter-канал (QalaatAlMudiq) сообщал, что дроны, выпущенные радикалами, были уничтожены российскими зенитными ракетными комплексами на подлете к населенном пункту Джабла, прежде чем достигли намеченной цели. Как передавали представители российского Центра по примирению враждующих сторон, авиабаза функционировала в обычном режиме. В свою очередь, правительственные подразделения совершили ответную атаку позиций боевиков в районе населенного пункта Ас-Сараф. В результате развернувшихся столкновений военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось нейтрализовать одного джихадиста. Кроме того, силы САР захватили два автомата и рацию «Тахрир Аш-Шам», о чем сообщал в сети Twitter военный источник (SyriawatanNews).

Провинция Алеппо

Стало известно, что одна из главных улиц Африна была переименована в честь президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана по указанию местного совета, члены которого по большей части принадлежат к числу боевиков протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА). Напомним, кантон был захвачен силами Турции и ССА в марте. При этом власти САР расценивают присутствие сил Анкары на территории Сирии как нарушение суверенитета страны.

Накануне ночью внезапному нападению неизвестных подверглось здание суда в Манбидже, передавал военный источник в сети Facebook (dimashq.now). До сих пор неизвестно, членами какого из вооруженных формирований была проведена атака.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские СМИ заявляли о готовящейся военной операции по захвату населенного пункта Хаджин, который все еще находится в оккупации террористов «Исламского государства». Напомним, город расположен на левом побережье Евфрата в юго-восточной части региона. Тем не менее сообщений о начале столкновений в данном районе до сих пор не поступало.

Сирийская арабская армия (САА) продолжила наращивать боевую мощь на северо-западе Сирии. По информации Twitter-канала (DeirEzzoreNow), отряды проасадовской организации «Хезболла», действующие в Дейр-эз-Зоре, были переброшены в Алеппо. По неподтвержденным данным местных активистов, бойцы ливанского формирования примут участие в наступлении против коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» и союзных ей группировок.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжились рейды «Джебхат Ан-Нусры»1, проводимые с целью обнаружения «спящих ячеек» «Исламского государства», а также сторонников мирного урегулирования конфликта с властями САР. Согласно сведениям Facebook-канала (dimashq.now), исламисты заявили о поимке шестерых боевиков террористической группировки в городе Ан-Найраб, расположенном к юго-востоку от административного центра региона. При себе у задержанных находились СВУ, стрелковое оружие и гранаты. Агентство новостей Al Masdar News также публиковало данные об аресте «Ан-Нусрой» нескольких человек по подозрению в намерении примириться с властями САР. Во второй половине дня «Тахрир Аш-Шам» заявила об объединении усилий по поиску «предателей» с боевиками формирования «Джебхат Тахрир Сурия», несмотря на прежние разногласия.

Силы ВВС Сирии и ВКС РФ тем временем проводили боевые вылеты в зонах дислокации исламистов. Как передавали военные источники AMN, более 20 точечных авиаударов союзников пришлись по укреплениям «Ан-Нусры». Данных о нанесенном радикалам уроне все еще не поступало.

Вечером в городе Маарет Ан-Нуаман прошли акции протеста мирных жителей, выступающих против массовых задержаний, проводимых джихадистами. Об этом сообщал Telegram-канал (dorarsite).

Провинция Ракка

Перестрелки в рядах курдских вооруженных формирований вспыхнули на населенном пункте Хунейда на юго-западе от Ракки. Военный источник в сети Facebook (dimashq.now) передавал, что во время вооруженных стычек был застрелен один из радикалов «Демократической армии Сирии» (SDF). Все еще неясно, что стало причиной начала междоусобных столкновений. Кроме того, курды также понесли потери во время нападения неизвестного боевика на востоке провинции. Один из полевых командиров SDF был застрелен в населенном пункте Аль-Карама. Местные активисты утверждали, что атака была проведена джихадистом «спящей ячейки» ИГИЛ1.

Тем временем местные жители, состоящие в «Гражданском Совете по восстановлению Ракки», продолжили прилагать все усилия для возвращения города к состоянию довоенного периода. Как передавал Twitter-канал (QSD_Jabha), улицы квартала Ан-Нахда были зачищены от 3 млн кубометров строительного мусора, появившегося в результате уничтожения домов авиацией международной коалиции США.

Провинция Эс-Сувейда

В Эс-Сувейде продолжилась спецоперация Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских отрядов, направленная на обнаружение и ликвидацию подпольных ячеек «Исламского государства» в пустыне Бадия Аш-Шам. Как передавал Twitter-канал (SyriawatanNews), силам САР удалось отбить у джихадистов ИГ несколько поселений неподалеку от города Аль-Кара. Кроме того, была полностью уничтожена одна из «спящих ячеек» ИГИЛ, которая оказалась в кольце окружения правительственных сил. Как минимум 13 членов ИГ были нейтрализованы. Напомним, военнослужащие САА активизировали обыски в регионе после того, как террористы казнили одного из жителей, похищенных 25 июля во время теракта в административном центре провинции.

Провинция Эль-Кунейтра

Во второй половине дня появилась информация о том, что в районе Голанских высот будут развернуты восемь пунктов наблюдения, предназначенных для стабилизации ситуации в Эль-Кунейтре и обеспечения безопасности жителей провинции. Один из КПП уже был возведен вблизи поселения Эль-Весия, заявлял замкомандующего группировкой российских войск в Сирии Виктор Зайцев.

В минувшие сутки юго-запад САР покинули элитные отряды САА «Тигры», о чем сообщал новостной портал Al Masdar News. Военнослужащие спецподразделения вместе со своей военной техникой были передислоцированы в северную часть Хамы, где, по неподтвержденным сведениям, вскоре начнется наступление правительственных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)