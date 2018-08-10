Турция назвала увеличение США пошлин на сталь и алюминий нарушением правил ВТО

Анкара, 10 августа. Увеличение Соединенными Штатами вдвое пошлины на ввозимые из Турции сталь и алюминий является нарушением правил Всемирной торговой организации, сообщается в заявлении министерства торговли Турции.

В пятницу стало известно, что США в два раза повышают пошлины на алюминий и сталь из Турции (20% и 50%). Известия из Вашингтона привели к падению турецкой лиры до исторического минимума.

В министерстве торговли Турции подчеркнули, что действия Соединенных Штатов «противоречат правилам ВТО». Анкара пообещала защищать интересы экспортеров стали и алюминия «от противоправных действий». При этом в ведомстве добавили, что Штаты остаются «важным торговым партнером Турции».

В марте Вашингтон ввел ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня.

В последнее время отношения между США и Турцией обострились. Одной из причин стал отказ Анкары на требование Вашингтона отказаться от приобретения у РФ ЗРС С-400. Еще одной причиной раздора стала ситуация вокруг протестантского пастора, гражданина США Эндрю Брансона. Турция обвиняет его в связях с террористами, сообщала «Газета.ру».