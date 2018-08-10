Сирия, 10 августа. Жители Маарет Ан-Нумана потребовали у боевиков прекратить массовые аресты в Идлибе. САА зачистила более 2000 квадратных километров территорий в Эс-Сувейде. «Нусра»*** направила «элитные отряды» в Хаму, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с сирийскими ВВС провели воздушные атаки позиций боевиков на западе Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зачистили более 2000 квадратных километров территорий в Эс-Сувейде.

«Исламское государство»1: потеряло 13 боевиков ИГ1 в провинции Эс-Сувейда.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС САР в западной части Идлиба; перебросила дополнительные отряды на север Хамы.

Курды: вывесили плакаты с информацией об оставленных террористами СВУ в провинции Хасака.

Провинция Алеппо

Возобновились вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами вооруженной оппозиции, оккупировавшими территории в западной части провинции. Подконтрольный Национальным силам обороны****** (NDF) Twitter-канал (NationalDefens), сообщает о том, что после очередной попытки боевиков атаковать укрепления правительственных сил на окраинах административного центра региона, ВВС Сирии приступили к боевым вылетам в зонах дислокации исламистов. По данным военных источников в социальных сетях Twitter и Telegram (QalaatAlMudiq) и (dorarsite), сирийские военные самолеты наносят удары по военным объектам боевиков в окрестностях населенного пункта Урум Аль-Кубри. Отмечается, что ВКС РФ также оказывают поддержку САА на данном направлении. В результате воздушной атаки союзников был уничтожен крупный склад джихадистов с боеприпасами и оружием.

Провинция Идлиб

В западной части провинции Идлиб также продолжает работать сирийская авиация. Более 60 авиаударов пришлись по фортификационным сооружениям исламистов в районе населенного пункта Джиср Аш-Шурур. Под огнем военных самолетов ВВС САР оказались военные базы, траншеи и укрепления террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам». Боевые вылеты сирийских ВВС направлены на то, чтобы как можно сильнее ослабить противника. Напомним, джихадисты не прекращают предпринимать вылазки на позиции правительственных подразделений в Латакии и Хаме, несмотря на режим прекращения огня, действующий в зоне «Большого Идлиба». Это вынуждает силы САР готовиться к обороне занимаемых районов. Кроме того, члены «Тахрир Аш-Шам» на протяжении всего дня проводят массовые аресты всех, кто выступает за примирение с официальным Дамаском. Боевики пытаются исключить любую возможность мирного разрешения конфликта, тем самым провоцируя ответные действия со стороны САА.

Тем временем жители города Маарет Ан-Нуаман в южной части провинции организовали демонстрации против продолжающихся арестов. Telegram-канал (dorarsite) передает, что население требует у исламистов «Ан-Нусры» освободить всех заключенных.

Провинция Хама

Антиправительственное объединение «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированное вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, продолжает перебрасывать дополнительные отряды к линии соприкосновения сил с Сирийской арабской армией (САА) на севере провинции. По мнению военных экспертов, это свидетельствует о подготовке исламистов к крупномасштабной военной операции против правительственных сил. Как передает в сети Telegram военный источник (dorarsite), джихадисты направили в район Аль-Латамины свои «элитные части». Напомним, вследствие участившихся налетов со стороны боевиков Сирийская арабская армия (САА) также передислоцировала подкрепление в северную часть Хамы.

Провинция Эс-Сувейда

Появилась уточненная информация о количестве террористов «Исламского государства», уничтоженных во время последних столкновений с правительственными войсками в провинции Эс-Сувейда. Ранее сообщалось о том, что группа боевиков была окружена и полностью ликвидирована. Стало известно, что военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось нейтрализовать по меньшей мере 13 джихадистов террористической группировки, осуществлявших подпольную деятельность. Отмечается, что бои разворачивались в районе оазиса Бир-Хассан. Напомним, несколько часов назад силы САР также отбили у радикалов ИГ несколько населенных пунктов. Это позволило САА зачистить более 2000 квадратных километров территорий региона. Согласно сведениям агентства новостей Al Masdar News, в данный момент САА осуществляет работы по укреплению контрольно-пропускных пунктов, отбитых у террористов.

Провинция Хасака

В городе Аш-Шаддади, расположенном в южной части Хасаки, появились плакаты, на которых размещена информация о взрывных устройствах, устанавливаемых террористами «Исламского государства». Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (QSD_Jabha). Напомним, недавно курдские вооруженные формирования заявили о том, что вся провинция была полностью освобождена от оккупации боевиков ИГИЛ1. Тем не менее от мин и СВУ территории зачищены не были, также как и в других ранее захваченных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах. Так, в городе Ракка до сих пор время от времени происходят взрывы мин, заложенных джихадистами ИГ, несмотря на то, что населенный пункт перешел под контроль SDF еще в октябре 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)