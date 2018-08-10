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Эксперт рассказал о реакции США на укрепление сотрудничества между РФ и Турцией
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    Эксперт рассказал о реакции США на укрепление сотрудничества между РФ и Турцией

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    Эксперт рассказал о реакции США на укрепление сотрудничества между РФ и Турцией

    Москва, 10 августа. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Путин и Эрдоган обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также перспективы их дальнейшего развития. Кроме того, в ходе переговоров обсуждался график контактов на различных уровнях.

    Переговоры лидеров двух стран состоялись на фоне последних агрессивных действий властей США, которые анонсировали новые санкции против России, а также в два раза увеличили размер импортных пошлин на алюминий и сталь из Турции.

    Независимый политический аналитик Александр Асафов отметил, что Путин и Эрдоган могли обсуждать увеличение пошлин США на импорт алюминия и стали из Турции. По его словам, официальной причиной действий США в отношении Турции якобы послужило задержание американского пастора, однако реальной причиной является тесное сотрудничество Анкары с Москвой, в том числе поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400.

    Асафов также добавил, что реакция США на укрепление сотрудничества между Россией и Турцией станет введение санкций против Анкары.

    «Рано или поздно мы увидим персональные санкции против Турции. Не так важно, что будет поводом — будет ли это С-400, будет ли это задержание пастора или позиция Турции по Сирии. Истинной причиной, а не поводом для них, будет, конечно, укрепление сотрудничества с Россией», — сказал эксперт в комментарии изданию «ПолитРоссия».

    Асафов напомнил, что ранее Вашингтон называл приобретение Анкарой С-400 внутренним и суверенным делом Турции. Однако теперь власти США говорят о недопустимости этой сделки, угрожая санкциями и лишением членства Турции в НАТО.

    Автор: Атем Никулин
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