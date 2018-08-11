«Здесь танцуют»: украинские неонацисты хотят развлекаться на месте массового убийства одесситов

На месте массовой гибели одесситов от рук неонацистов 2 мая 2014 года украинский «патриотический актив» хочет видеть торгово-развлекательный центр. Автором идеи выступил руководитель Одесского художественного музея западного и восточного искусства Александр Ройтбурд. Своими мыслями он поделился в социальной сети Facebook.

По мнению «художника с мировым именем», на месте страшной гибели десятков людей в Доме профсоюзов нужно «развернуться» как следует:

«Там есть где развернуться. чтоб и ТРЦ, и аквапарк, и гидропарк, и луна-парк, и скейт-парк, и дендропарк, и зоопарк. хоть парк юрского периода. и как на месте бастилии табличка «здесь танцуют», — предложил культурный деятель.

Немного удивительно, что глава музея с почти столетней историей ничего не слышал о заглавных буквах. А вот сама цитата – вполне в духе Ройтбурда.

Смелая живопись

Александр Анатольевич давно зарекомендовал себя как яркий представитель авангарда. Однажды живописец едва не сорвал выставку в Одесском художественном музее. Старший научный сотрудник учреждения Владимир Островский рассказывает об этой истории как об одном из самых неприятных воспоминаний в жизни.

Дело в том, что Ройтбурд использовал в своем творчестве фекалии. Установившийся в зале запах мало способствовал созерцанию прекрасного. К счастью, бдительные сотрудники выявили «форс-мажор» за день до открытия экспозиции. Директор музея запретил выставлять дурно пахнущие произведения искусства. Сам автор искренне возмутился. Обвинил «замшелых музейщиков» в консерватизме и непонимании движения современного искусства.

Ох уж это современное искусство…

Путь наверх

Репутация Ройтбурда в Одессе, мягко говоря, неоднозначна. Его назначению на высокую должность местные власти противились. Не испытывал восторга и коллектив музея. Неприятие нового руководителя объясняется не только особенностями его творческого подхода. Высказывания Ройтбурда о трагедии 2 мая в Доме профсоюзов оттолкнули от него очень и очень многих одесситов.

Гибель десятков людей от рук неонацистов художник назвал «днем победы». Он также заявлял, якобы погибшие — граждане России и Приднестровья, намеревавшиеся установить в городе Одесскую народную республику. Вскоре выяснилось, что среди жертв трагедии жителей России и Приднестровья нет. Какую республику планировали установить люди, спасавшиеся в Доме профсоюзов от обезумевших зверей («сторонников единой Украины») — вопрос риторический.

Казалось бы, на лицо разжигание межнациональной розни, но у правоохранителей к Ройтбурду никаких претензий нет. Удивляться тут нечему. За убийство людей в Доме профсоюзов до сих пор не ответил никто. На скамье подсудимых оказались лишь те, кто чудом выжил в тот страшный день.

Суд взял паузу по делу "куликовцев", обвиняемых в массовых столкновениях 2-го мая - https://t.co/xlHMbSFoeo pic.twitter.com/qzFNiNLoaS — USI online (@online_usi) August 7, 2018

Как бы ни было, 6 декабря 2017 года комиссия объявила Ройтбурда победителем конкурса на должность директора Одесского художественного музея. Пять ее членов проголосовали «за», четверо выступили «против».

Тут пахнет не просто разграблением, они боятся, что Одесса, как и Крым может уйти на Родину, а кстати, как там насчёт, скифской коллекции, кто-нибудь может подтвердить, что она ещё существует? — Valentina Sh. (@ValentinaShim) March 19, 2018

Утвердить победителя конкурса должен был Одесский областной совет. Однако местные депутаты не поддержали такое кадровое решение. Тогда за «прогрессивного» художника заступились его единомышленники из «проевропейского» и «проукраинского» лагеря.

«Перед нами разворачивается противостояние ценностей – советский образ мышления против европейского. Закоренелый консерватизм против прогресса. «Скрепы против свободы», — написали «патриоты» в обращении к главе Одесской облгосадминистрации.

Ройтбурд назначен директором Одесского художественного музея. С чем и поздравляю нового руководителя ОХМ и всю прогрессивную общественность. Подключение тяжелой артиллерии к флешмобу оказалось решающим, и теперь Одесса вновь вступает в эпоху потрясений и перемен. Реформам - быть! — Михаил Голубев (@golubev_mikhail) March 19, 2018

Несмотря на законодательные «нюансы», Ройтбурд таки возглавил музей. Однако новая ответственная должность не стимулировала деятеля искусства к более вдумчивой жизненной позиции. Последнее высказывание — яркое тому свидетельство. Повесить табличку «здесь танцуют» на месте массовой гибели невинных людей — вряд ли такая идея придет на ум адекватному человеку. Даже если политические взгляды этих людей кому-то не близки.

Восторг «патриотов»

К сожалению, реплика Ройтбурда в современных украинских реалиях не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее. Что говорить, если один из лидеров партии президента в парламенте Алексей Гончаренко с удовольствием позировал на фоне обгоревших трупов в Доме профсоюзов.

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко стоит над убитым одесситом Геннадием Кушнарёвым.



2 мая 2014 Одесса, дом профсоюзов pic.twitter.com/PX1NDRDdOK — Терновник (@Ternovnik11) June 13, 2018

Под новой одиозной публикацией художника за два дня поставили «лайки» более пятисот пользователей. «Патриоты» из всех сил упражняются в остроумии. Призывают возвести на месте гибели людей цирк, «ТРЦ вместе с борделем», «завезти двуногих животных» и прочее, прочее.

Печально, что именно так проходит дискуссия директора одного из самых значимых музеев Одессы с единомышленниками.