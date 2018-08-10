Минобороны РФ заказало модернизацию самолетов Ил-22М11 к 2021 году

Москва, 10 августа. Министерство обороны России объявило закрытый конкурс на модернизацию пяти самолетов управления Ил-22М11 к 2021 году. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте госзакупок.

«Министерство обороны Российской Федерации извещает о проведении закрытого аукциона на выполнение ремонта с модернизацией самолетов управления и ретрансляции общего назначения Ил-22М11», — говорится в сообщении.

Максимальная цена контракта составляет 1,62 млрд рублей, все работы должны быть завершены до 10 ноября 2021 года. Контракт получит та компания, которая сможет предложить наиболее выгодные условия за меньшую цену.

Ил-22М11 является самолетом радиоэлектронной разведки и РЭБ, созданным на базе Ил-18. Он оснащен радиолокационными станциями бокового обзора, ИК-сканером, оптическими датчиками и системой спутниковой связи.