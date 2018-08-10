Меню
Россия
Минобороны РФ заказало модернизацию самолетов Ил-22М11 к 2021 году
Украина
Украинцы отреагировали на предложение выложить «тризуб из ягодиц» ко Дню независимости
Следующая новость
Загрузка...

    Минобороны РФ заказало модернизацию самолетов Ил-22М11 к 2021 году

    31

    Минобороны РФ заказало модернизацию самолетов Ил-22М11 к 2021 году

    Москва, 10 августа. Министерство обороны России объявило закрытый конкурс на модернизацию пяти самолетов управления Ил-22М11 к 2021 году. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте госзакупок.

    «Министерство обороны Российской Федерации извещает о проведении закрытого аукциона на выполнение ремонта с модернизацией самолетов управления и ретрансляции общего назначения Ил-22М11», — говорится в сообщении.

    Максимальная цена контракта составляет 1,62 млрд рублей, все работы должны быть завершены до 10 ноября 2021 года. Контракт получит та компания, которая сможет предложить наиболее выгодные условия за меньшую цену.

    Ил-22М11 является самолетом радиоэлектронной разведки и РЭБ, созданным на базе Ил-18. Он оснащен радиолокационными станциями бокового обзора, ИК-сканером, оптическими датчиками и системой спутниковой связи.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.