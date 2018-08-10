Оренбуржцам устроят ликбез о космических пришельцах на главном «звездопаде» года

Оренбург, 10 августа. Астрономы из оренбургского клуба «Орион» пригласили всех желающих посмотреть на Персеиды — поток метеоров, который обычные люди иногда принимают за звездопад.

По словам членов «Ориона», пик Персеид приходится на 12-13 августа, потом интенсивность начнет постепенно снижаться. В эти выходные можно будет увидеть 80-120 метеоров в час.

«Мы расскажем о космических пришельцах — метеорах, астероидах и кометах: зачем они летают в космосе и какую угрозу для нас представляют. Вы узнаете, чем отличается метеор от метеорита, что такое кометы, какие метеоритные потоки еще бывают», — отметил организатор проекта Михаил Топчило.

Он также добавил, что участники ночного лектория смогут также посмотреть на Марс, Юпитер, Сатурн и галактику Андромеду, пишет «РИА 56».