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Оренбуржцам устроят ликбез о космических пришельцах на главном «звездопаде» года
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    Оренбуржцам устроят ликбез о космических пришельцах на главном «звездопаде» года

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    Оренбуржцам устроят ликбез о космических пришельцах на главном «звездопаде» года

    Оренбург, 10 августа. Астрономы из оренбургского клуба «Орион» пригласили всех желающих посмотреть на Персеиды — поток метеоров, который обычные люди иногда принимают за звездопад.

    По словам членов «Ориона», пик Персеид приходится на 12-13 августа, потом  интенсивность начнет постепенно снижаться. В эти выходные можно будет увидеть 80-120 метеоров в час.

    «Мы расскажем о космических пришельцах — метеорах, астероидах и кометах: зачем они летают в космосе и какую угрозу для нас представляют. Вы узнаете, чем отличается метеор от метеорита, что такое кометы, какие метеоритные потоки еще бывают», — отметил организатор проекта Михаил Топчило.

    Он также добавил, что участники ночного лектория смогут также посмотреть на Марс, Юпитер, Сатурн и галактику Андромеду, пишет «РИА 56».

    Автор: Антон Соколов
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