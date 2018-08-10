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Американский фотограф пожаловался на нападение Билла Мюррея в ресторане
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    Американский фотограф пожаловался на нападение Билла Мюррея в ресторане

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    Американский фотограф пожаловался на нападение Билла Мюррея в ресторане

    Вашингтон, 10 августа. Американский фотограф Питер Саймон пожаловался на известного американского актера Билла Мюррея, который напал на него в ресторане.

    71-летний Саймон утверждает, что фотографировал одну пару, а когда отошел в сторону посмотреть снимки, Мюррей схватил его, развернул и откинул к стене. По словам фотографа, актер обругал его, пригрозил побить и вышвырнуть из ресторана.

    «Выглядело, как будто он готов задушить меня», — отметил он.

    Сам же Мюррей впоследствии заявил полиции, что Саймон весь вечер преследовал его с фотокамерой. Отметим, что фотограф не стал выдвигать обвинений против артиста, однако сам подвергся критике со стороны владелицы ресторана Кэтрин Домитрович. Она запретила «надоедливому» Саймону появляться в своем заведении, пишет газета Boston Globe.

    67-летний Билл Мюррей является одним из самых известных голливудских актеров. Славу ему принесли фильмы «Там, где бродит бизон», «День сурка» и «Охотники за привидениями». Он также снялся в таких лентах, как «Эд Вуд», «Кофе и сигареты», «Сломанные цветы» и «Ангелы Чарли».  

    Автор: Антон Соколов
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