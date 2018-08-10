Американский фотограф пожаловался на нападение Билла Мюррея в ресторане

Вашингтон, 10 августа. Американский фотограф Питер Саймон пожаловался на известного американского актера Билла Мюррея, который напал на него в ресторане.

71-летний Саймон утверждает, что фотографировал одну пару, а когда отошел в сторону посмотреть снимки, Мюррей схватил его, развернул и откинул к стене. По словам фотографа, актер обругал его, пригрозил побить и вышвырнуть из ресторана.

«Выглядело, как будто он готов задушить меня», — отметил он.

Сам же Мюррей впоследствии заявил полиции, что Саймон весь вечер преследовал его с фотокамерой. Отметим, что фотограф не стал выдвигать обвинений против артиста, однако сам подвергся критике со стороны владелицы ресторана Кэтрин Домитрович. Она запретила «надоедливому» Саймону появляться в своем заведении, пишет газета Boston Globe.

67-летний Билл Мюррей является одним из самых известных голливудских актеров. Славу ему принесли фильмы «Там, где бродит бизон», «День сурка» и «Охотники за привидениями». Он также снялся в таких лентах, как «Эд Вуд», «Кофе и сигареты», «Сломанные цветы» и «Ангелы Чарли».