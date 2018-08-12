Тема недели: Россия для Америки — теперь страна, финансирующая терроризм
За океаном, видимо решили, что одиночные санкции против России раз в год — это несерьезно. Квартет сенаторов под управлением Линдси Грэма разработал такой специальный законопроект, который поставит на поток всю санкционную деятельность Североамериканских штатов. Для затравки он объединяет уже существующие антироссийские меры — и украинские, и крымские, и кибертеррористические, и непрозрачно намекает на их обновление: списки невъездных, запрещенные банки и так далее.
Но это — вершина айсберга, формальная, так сказать, часть. Под килем у этого 100-страничного фолианта несколько тезисов, от которых, во-первых, начинаешь сомневаться в адекватности некоторых американских политиков, во-вторых, начинаешь думать, что этот документ — какая-то не всем понятная и не до конца продуманная шутка.
Итак, для начала сенаторы предлагают создать некий «Санкционный координационный офис» — уже международную организацию, которая будет осуществлять «запретительскую» деятельность совместно с Евросоюзом, там, кстати, как всегда, никого не спросили — сенаторы считают, что в Европе все с ними согласны по умолчанию. Естественно, просят денег. Для начала, 250 миллионов долларов для государств, уязвимых российским влиянием. А там, к гадалке не ходи — будет больше.
От предвкушения следующей новости, доллар растет в цене уже несколько дней. Это — требование запрета на финансовые операции в США для семи ведущих российских банковских структур, уже находящихся под санкциями. Невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов в банках США, по сути, закрывает для них доллар, как валюту. Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев назвал этот документ, в случае принятия, веским поводом для экономической войны.
Практически единственная область, в которой ограничений пока не вводится – это космонавтика: тут мы все еще сотрудничаем. Впрочем, с оговоркой, рассматривая каждый случай в отдельности.
Отдельным пунктом стоит контроль над химическим оружием. И в этом месте озвучим сам формальный повод для создания заокеанскими сенаторами столь масштабной, как они считают, системы контрмер. Естественно — это «дело Скрипалей». Причем как ни пытали журналисты на телефонном брифинге представителя Госдепа США по поводу доказательств причастности России к этому делу, тот молчал, как пленный партизан. А вот общественный и политический деятель Николай Стариков, напротив, охотно поделился свой точкой зрения относительно того, откуда берутся такие поводы для санкций.
«Мы вообще не знаем, что случилось со Скрипалями, пострадали ли они, где они находятся сегодня. Ничего не понятно, не говоря о том, что нет никаких доказательств. Но виновный был назван, а теперь виновного собираются наказать. Виновными названы мы все, вся Российская Федерация, без каких-либо оснований. Давайте вспомним, когда год назад, два года назад, три года назад против России вводились санкции, каждый раз Запад, Соединенный Штаты, называли какой-то предлог. То ли это был сбитый Боинг, то ли это ситуация с Крымом, то ли ситуация с Донбассом. Теперь предлогом является ситуация со Скрипалями. Но ведь для нас очевидно, что Россия совершенно не при чем в этой абсурдной и выдуманной провокации под названием «дело Скрипалей». Так значит, и в других вариантах мы абсолютно были не при чем. То есть, если нет повода для введения санкций против России, тогда Запад этот повод создает! Возвращаясь к сенсационному по своей наглости законопроекту, вишенка на торте — согласно документу, Россия, внимание, «страна, спонсирующая мировой терроризм». Вероятно, с такой формулировкой Штаты будут пытаться выдворить Россию из Совбеза ООН, уж больно много палок им в колеса там вставлено. Что еще могут придумать американские сенаторы, вооружившись таким лозунгом — неизвестно. Кроме того, в документе предполагается борьба с лицами, вмешивающимися в выборы США — под эту песню можно подвести вообще кого угодно и не дать ему визу. Все так же не дают покоя сенаторам пресловутые русские хакеры — им там посвящено несколько страниц в разделе «Кибербезопасность». И почти каждый пункт начинается с обращения к Дональду Трампу: дескать, отец-президент не оставь, дай полномочий. Примут ли этот законопроект — станет ясно в течение следующих двух недель. В любом случае, таких демаршей против России в Америке не было чуть ли не со времен Холодной войны. Хотелось бы верить, что это не ее перезапуск: ведь президенты-то общаются, в Хельсинки виделись, письмами обмениваются, не просто же так», — считает Николай Стариков.