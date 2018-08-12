Тема недели: Россия для Америки — теперь страна, финансирующая терроризм

За океаном, видимо решили, что одиночные санкции против России раз в год — это несерьезно. Квартет сенаторов под управлением Линдси Грэма разработал такой специальный законопроект, который поставит на поток всю санкционную деятельность Североамериканских штатов. Для затравки он объединяет уже существующие антироссийские меры — и украинские, и крымские, и кибертеррористические, и непрозрачно намекает на их обновление: списки невъездных, запрещенные банки и так далее.

Но это — вершина айсберга, формальная, так сказать, часть. Под килем у этого 100-страничного фолианта несколько тезисов, от которых, во-первых, начинаешь сомневаться в адекватности некоторых американских политиков, во-вторых, начинаешь думать, что этот документ — какая-то не всем понятная и не до конца продуманная шутка.

Итак, для начала сенаторы предлагают создать некий «Санкционный координационный офис» — уже международную организацию, которая будет осуществлять «запретительскую» деятельность совместно с Евросоюзом, там, кстати, как всегда, никого не спросили — сенаторы считают, что в Европе все с ними согласны по умолчанию. Естественно, просят денег. Для начала, 250 миллионов долларов для государств, уязвимых российским влиянием. А там, к гадалке не ходи — будет больше.

От предвкушения следующей новости, доллар растет в цене уже несколько дней. Это — требование запрета на финансовые операции в США для семи ведущих российских банковских структур, уже находящихся под санкциями. Невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов в банках США, по сути, закрывает для них доллар, как валюту. Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев назвал этот документ, в случае принятия, веским поводом для экономической войны.

Практически единственная область, в которой ограничений пока не вводится – это космонавтика: тут мы все еще сотрудничаем. Впрочем, с оговоркой, рассматривая каждый случай в отдельности.

Отдельным пунктом стоит контроль над химическим оружием. И в этом месте озвучим сам формальный повод для создания заокеанскими сенаторами столь масштабной, как они считают, системы контрмер. Естественно — это «дело Скрипалей». Причем как ни пытали журналисты на телефонном брифинге представителя Госдепа США по поводу доказательств причастности России к этому делу, тот молчал, как пленный партизан. А вот общественный и политический деятель Николай Стариков, напротив, охотно поделился свой точкой зрения относительно того, откуда берутся такие поводы для санкций.