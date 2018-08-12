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Тема недели: Россия для Америки — теперь страна, финансирующая терроризм
Экономика
Силуанов рассказал о возможном отказе от доллара при международных расчетах
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    Тема недели: Россия для Америки — теперь страна, финансирующая терроризм

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    За океаном, видимо решили, что одиночные санкции против России раз в год — это несерьезно. Квартет сенаторов под управлением Линдси Грэма разработал такой специальный законопроект, который поставит на поток всю санкционную деятельность Североамериканских штатов. Для затравки он объединяет уже существующие антироссийские меры — и украинские, и крымские, и кибертеррористические, и непрозрачно намекает на их обновление: списки невъездных, запрещенные банки и так далее.

    Но это — вершина айсберга, формальная, так сказать, часть. Под килем у этого 100-страничного фолианта несколько тезисов, от которых, во-первых, начинаешь сомневаться в адекватности некоторых американских политиков, во-вторых, начинаешь думать, что этот документ — какая-то не всем понятная и не до конца продуманная шутка.

    Итак, для начала сенаторы предлагают создать некий «Санкционный координационный офис» — уже международную организацию, которая будет осуществлять «запретительскую» деятельность совместно с Евросоюзом, там, кстати, как всегда, никого не спросили — сенаторы считают, что в Европе все с ними согласны по умолчанию. Естественно, просят денег. Для начала, 250 миллионов долларов для государств, уязвимых российским влиянием. А там, к гадалке не ходи  — будет больше.

    Тема недели: Россия для Америки — теперь страна, финансирующая терроризм

    От предвкушения следующей новости, доллар растет в цене уже несколько дней. Это — требование запрета на финансовые операции в США для семи ведущих российских банковских структур, уже находящихся под санкциями. Невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов в банках США, по сути, закрывает для них доллар, как валюту. Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев назвал этот документ, в случае принятия, веским поводом для экономической войны.

    Практически единственная область, в которой ограничений пока не вводится – это космонавтика: тут мы все еще сотрудничаем. Впрочем, с оговоркой, рассматривая каждый случай в отдельности.

    Отдельным пунктом стоит контроль над химическим оружием. И в этом месте озвучим сам формальный повод для создания заокеанскими сенаторами столь масштабной, как они считают, системы контрмер. Естественно — это «дело Скрипалей». Причем как ни пытали журналисты на телефонном брифинге представителя Госдепа США по поводу доказательств причастности России к этому делу, тот молчал, как пленный партизан. А вот общественный и политический деятель Николай Стариков, напротив, охотно поделился свой точкой зрения относительно того, откуда берутся такие поводы для санкций.   

    Тема недели: Россия для Америки — теперь страна, финансирующая терроризм

    «Мы вообще не знаем, что случилось со Скрипалями, пострадали ли они, где они находятся сегодня. Ничего не понятно, не говоря о том, что нет никаких доказательств. Но виновный был назван, а теперь виновного собираются наказать. Виновными названы мы все, вся Российская Федерация, без каких-либо оснований. Давайте вспомним, когда год назад, два года назад, три года назад против России вводились санкции, каждый раз Запад, Соединенный Штаты, называли какой-то предлог. То ли это был сбитый Боинг, то ли это ситуация с Крымом, то ли ситуация с Донбассом. Теперь предлогом является ситуация со Скрипалями. Но ведь для нас очевидно, что Россия совершенно не при чем в этой абсурдной и выдуманной провокации под названием «дело Скрипалей». Так значит, и в других вариантах мы абсолютно были не при чем. То есть, если нет повода для введения санкций против России, тогда Запад этот повод создает! Возвращаясь к сенсационному по своей наглости законопроекту, вишенка на торте — согласно документу, Россия, внимание, «страна, спонсирующая мировой терроризм». Вероятно, с такой формулировкой Штаты будут пытаться выдворить Россию из Совбеза ООН,  уж больно много палок им в колеса там вставлено. Что еще могут придумать американские сенаторы, вооружившись таким лозунгом — неизвестно. Кроме того, в документе предполагается борьба с лицами, вмешивающимися в выборы США — под эту песню можно подвести вообще кого угодно и не дать ему визу. Все так же не дают покоя сенаторам пресловутые русские хакеры — им там посвящено несколько страниц в разделе «Кибербезопасность». И почти каждый пункт начинается с обращения к Дональду Трампу: дескать, отец-президент не оставь, дай полномочий. Примут ли этот законопроект — станет ясно в течение следующих двух недель. В любом случае, таких демаршей против России в Америке не было чуть ли не со времен Холодной войны. Хотелось бы верить, что это не ее перезапуск: ведь президенты-то общаются, в Хельсинки виделись, письмами обмениваются, не просто же так», — считает Николай Стариков.

    Автор: Василий Михеев
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