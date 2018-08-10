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Пентагон планирует создать альтернативу GPS
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    Пентагон планирует создать альтернативу GPS

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    Пентагон планирует создать альтернативу GPS

    Вашингтон, 10 августа. Пентагон  планирует создать альтернативную систему глобального позиционирования и навигации на случай вывода из строя американской системы GPS. Об этом говорится в отчете министерства обороны США о перспективах развития космических сил.

    Ранее глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил о планах по созданию космических войск. По его словам, космические войска будут полностью сформированы к 2020 году.

    «Усилия министерства по развитию космического потенциала будут сосредоточены на альтернативных системах позиционирования и навигации в условиях подавления GPS», — говорится в отчете.

    В Пентагоне опасаются, что Россия и Китай могут уничтожить американскую систему GPS или подавить ее сигнал. При этом в ведомстве напомнили, что Россия и Китай обладают собственными системами глобальной навигации. Кроме того, в отчете отмечается, что до конца 2018 года Пентагон подготовит законодательное предложение по формированию космических сил США.

    Автор: Артем Никулин
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