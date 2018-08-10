«Все хотят Петросяна!»: развод со Степаненко пошел юмористу на пользу

Москва, 10 августа. Популярность звезды программы «Аншлаг» Евгения Петросяна резко возросла на фоне слухов о его разводе с Еленой Степаненко. Впрочем, выступления самой Степаненко тоже неожиданно стали востребованными.

По словам промоутера Петросяна Сергея Лаврова, расставание артистов привело к увеличению их гонорара. Теперь бывшие участники «Аншлага» получают за выступление до 700 тыс. рублей. Впрочем, вместе они выступать все равно отказываются. В ближайшее время Лавров намерен устроить Петросяну большой гастрольный тур на волне неожиданного успеха.

«Сейчас просто «Петросян-бум». Еще год назад Евгений Ваганович ездил по маленьким дворцам культуры и далеко не всегда собирал залы. Так же, как и Елена Степаненко. Сегодня организаторы концертов оборвали мне телефон. Все хотят Петросяна!» — рассказал промоутер.

По его словам, Петросян по популярности сейчас фактически догнал таких звезд, как Григорий Лепс и Светлана Лобода. Лишь они могут до сих пор собирать полные залы в южных городах России, передает «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось о том, что Степаненко подала на развод с Петросяном, в настоящий момент супруги делят имущество. Как полагают СМИ, причиной их разлуки стала девушка, с которой в последнее время встречается Петросян.