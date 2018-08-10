Минюст РФ признал иноагентом «Молодежную правозащитную группу»

Москва, 10 августа. Министерство юстиции России включило некоммерческую организацию «Молодежная правозащитная группа» в список иностранных агентов.

«Минюст России включил автономную некоммерческую организацию по оказанию услуг в области защиты прав человека «Молодежная правозащитная группа» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении ведомства.

В Минюсте пояснили, что признаки, указывающие на то, что «Молодежная правозащитная группа» является иноагентом, были выявлены во время плановой проверки документов, проведенной управлением министерства юстиции по Петербургу.

Напомним, что иностранными агентами могут быть признанны некоммерческие организации, которые осуществляют связанную с политикой деятельность и имеют иностранные источники финансирования.