Забраковали еще в СССР: в России оценили «натовский калибр» нового оружия ВСУ

Москва, 10 августа. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на Украине проходят испытания новой 155-миллиметровой самоходной гаубицы «Богдана».

«Оружие такого калибра отсутствовало у наших ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии», — заявил Турчинов.

По его словам, технология изготовления орудия, а также система управления гаубицей соответствует стандартам НАТО.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов считает, что заявление Турчинова не соответствует действительности, так как украинская новинка является аналогом советской буксируемой крупнокалиберной гаубицы, которая после испытаний была признана неэффективной, в результате чего орудие не попало в серийное производство. Таким образом, Турчинов хвастается гаубицей, которую забраковали еще в СССР.

«Такие установки были созданы еще во времена Советского союза, однако в силу сложности их технологического обслуживания и малого ресурса стволов эти орудия были признаны нерентабельными и неэффективными для боевого применения», — сказал Орлов в комментарии изданию «ПолитРоссия».

Эксперт подчеркнул, что ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров оказалась неэффективной из-за развития ракетного вооружения и реактивных систем залпового огня.