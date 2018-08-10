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Украина
Забраковали еще в СССР: в России оценили «натовский калибр» нового оружия ВСУ
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    Забраковали еще в СССР: в России оценили «натовский калибр» нового оружия ВСУ

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    «Нерентабельно и неэффективно»: эксперт оценил новое оружие Киева с «натовским калибром»

    Москва, 10 августа. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на Украине проходят испытания новой 155-миллиметровой самоходной гаубицы «Богдана».

    «Оружие такого калибра отсутствовало у наших ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии», — заявил Турчинов.

    По его словам, технология изготовления орудия, а также система управления гаубицей соответствует стандартам НАТО.

    «Нерентабельно и неэффективно»: эксперт оценил новое оружие Киева с «натовским калибром»

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов считает, что заявление Турчинова не соответствует действительности, так как украинская новинка является аналогом советской буксируемой крупнокалиберной гаубицы, которая после испытаний была признана неэффективной, в результате чего орудие не попало в серийное производство. Таким образом, Турчинов хвастается гаубицей, которую забраковали еще в СССР. 

    «Такие установки были созданы еще во времена Советского союза, однако в силу сложности их технологического обслуживания и малого ресурса стволов эти орудия были признаны нерентабельными и неэффективными для боевого применения», — сказал Орлов в комментарии изданию «ПолитРоссия».

    Эксперт подчеркнул, что ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров оказалась неэффективной из-за развития ракетного вооружения и реактивных систем залпового огня.

    Автор: Артем Никулин
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