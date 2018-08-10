СМИ рассказали о еще одной смерти ребенка в семье зарезанной девушки из Прикамья

Пермь, 10 августа. Жительница Чайковского (Пермский край), которая подозревается в убийстве собственной дочери Юлии, могла лишить жизни и своего первого ребенка.

Согласно сообщениям в СМИ, смерть первенца правоохранительные органы сочли несчастным случаем, однако по городу ходили слухи о том, что младенца задушила подушкой собственная мать.

Подруга и одноклассница Юлии заявила, что всегда считала ее маму доброй и заботливой, хотя часто слышала, что у женщины есть проблемы с психикой. Отец Юли — турок и живет у себя на родине, поэтому с дочерью он мог общаться только по телефону.

«Я вообще не представляю, что могло такого произойти между ними, чтобы убить такую красивую девушку тем более свою дочку. Я часто слышала, что у ее мамы проблемы с психикой, но никогда в это не верила», — рассказала подруга Юли Телеканалу 360.

Ранее сообщалось, что жительница Чайковского зарезала свою 18-летнюю дочь, пока та спала. По другим данным, женщина зарубила девушку топором. Поводом для убийства стала домашняя ссора. После этого она попыталась покинуть город, но была задержана на вокзале. В настоящее время женщина находится в СИЗО.