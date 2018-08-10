«Застывшее цунами» напугало жителей США приближением Судного дня

Москва, 10 августа. Необычное природное явление напугало жителей американского штата Иллинойс. Местным жителям удалось снять на видео гигантскую стену из облаков, которая напоминает «застывшее цунами».

Необычное природное явление было зафиксировано на побережье озера Анна. Видео «застывшего цунами» было опубликовано в социальном новостном сайте Reddit.

За несколько часов пост прокомментировали более 50 тысяч пользователей. Некоторым это явление напомнило сюжет повести Стивена Кинга «Туман», написанной в жанре психологического ужаса. Другие назвали облака проклятием греческих языческих богов. При этом большая часть сочла «застывшее цунами» предвестником Судного дня.

Ученые называют это явления шельфовыми облаками. Такие облака появляются перед сильной грозой. Шельфовые облака имеют полукруглую арочную структуру и располагаются в нижних слоях атмосферы. Они выглядывают из-под родительского грозового облака, создавая иллюзию «застывшего цунами».