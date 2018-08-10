«Открытая Россия» закрыла свои двери перед активистами

Москва, 10 августа. Члены признанной нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» отказались открывать двери активистам антилиберального движения СЕРБ.

По словам лидера СЕРБа Гоши Тарасевича, они пришли задать вопрос о смерти российских журналистов в Центральноафриканской республике, куда их отправила связанная с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским организация.

«Пишут, что «Открытая Россия», но отнюдь не открытая. Мы пришли задать Ходорковскому вопросы, зачем он отправил ребят на смерть. Именно на смерть. Мы считаем, было намеренное отправление на смерть для того, чтобы дискредитировать Россию», — отметил Тарасевич.

Активистов встретила девушка, которая представилась членом движения «Открытая Россия» и кандидатом в муниципальные депутаты. Она заявила, что в офисе проходит закрытое совещание, поэтому посторонним внутрь попасть нельзя. В итоге начальник службы безопасности вызвал полицию, требуя, чтобы активистов удалили с территории частной собственности, однако стражи правопорядка заявили, что участники СЕРБа имеют право находиться на улице, пишет «Политика сегодня».

Ранее сообщалось, что сотрудники СК РФ провели обыски в московском офисе «Открытой России».