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Еврокомиссия отреагировала на решение ВТО по спору России и ЕС
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    Еврокомиссия отреагировала на решение ВТО по спору России и ЕС

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    Еврокомиссия проанализирует решение ВТО по «Третьему энергопакету»

    Москва, 10 августа. Европейская комиссия проанализирует решение ВТО в отношении «Третьего энергопакета» ЕС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

    «Комиссия приветствует решение ВТО, подтверждающее законность основных принципов третьего энергетического пакета ЕС», — заявили в пресс-службе.

    В Еврокомиссии отметили, что ВТО отклонило большинство претензий России в отношении несовместимости мер энергетической политики ЕС и правил многосторонней торговли.

    «ВТО не нашла оснований для утверждений о предполагаемой дискриминации со стороны ЕС в его «Третьем энергопакете» в отношении российских трубопроводных транспортных услуг, поставщиков услуг или российского природного газа»,  — заявили в ведомстве.

    В тоже время в Минэкономразвитии РФ заявили, что третейская группа ВТО поддержала три из шести жалоб России на нормы «Третьего энергопакета» в газовой сфере. Так, нормам ВТО не соответствует применение ограничений на использование мощностей трубопровода Opal, а также требования выдвинутые членами ЕС: Хорватией, Венгрией и Литвой, которые вводили ограничительные меры на импорт российского природного газа и услуг по его транспортировке.

    «Импортируемый газ, любого происхождения, кроме российского, будет пользоваться более выгодными условиями транспортировки и, соответственно, получит более выгодные конкурентные возможности. На этом основании мы заключили, что регламент о трансъевропейских сетях  предоставляют выгоды газу любого происхождения, кроме российского», — говорилось в решении ВТО.

    Отметим ,что при этом третейская комиссия откланила другие российские претензии, которые касались мер по поставке газа.

    Напомним, что в апреле 2014 года Россия подала иск в ВТО, который касался «Третьего энергопакета» ЕС. В документе утверждалось, что компании, занимающиеся добычей газа, не могут быть собственниками магистральных трубопроводов в Европе. В этом случае они должны передать руководство трубопроводов европейским компаниям или продать активы в ЕС. Россия не согласилась с такой позицией, а Евросоюз считал, что документ соответствует обязательства ведомства перед ВТО.

    Автор: Денис Коробейников
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