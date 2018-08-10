Еврокомиссия отреагировала на решение ВТО по спору России и ЕС

Москва, 10 августа. Европейская комиссия проанализирует решение ВТО в отношении «Третьего энергопакета» ЕС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Комиссия приветствует решение ВТО, подтверждающее законность основных принципов третьего энергетического пакета ЕС», — заявили в пресс-службе.

В Еврокомиссии отметили, что ВТО отклонило большинство претензий России в отношении несовместимости мер энергетической политики ЕС и правил многосторонней торговли.

«ВТО не нашла оснований для утверждений о предполагаемой дискриминации со стороны ЕС в его «Третьем энергопакете» в отношении российских трубопроводных транспортных услуг, поставщиков услуг или российского природного газа», — заявили в ведомстве.

В тоже время в Минэкономразвитии РФ заявили, что третейская группа ВТО поддержала три из шести жалоб России на нормы «Третьего энергопакета» в газовой сфере. Так, нормам ВТО не соответствует применение ограничений на использование мощностей трубопровода Opal, а также требования выдвинутые членами ЕС: Хорватией, Венгрией и Литвой, которые вводили ограничительные меры на импорт российского природного газа и услуг по его транспортировке.

«Импортируемый газ, любого происхождения, кроме российского, будет пользоваться более выгодными условиями транспортировки и, соответственно, получит более выгодные конкурентные возможности. На этом основании мы заключили, что регламент о трансъевропейских сетях предоставляют выгоды газу любого происхождения, кроме российского», — говорилось в решении ВТО.

Отметим ,что при этом третейская комиссия откланила другие российские претензии, которые касались мер по поставке газа.

Напомним, что в апреле 2014 года Россия подала иск в ВТО, который касался «Третьего энергопакета» ЕС. В документе утверждалось, что компании, занимающиеся добычей газа, не могут быть собственниками магистральных трубопроводов в Европе. В этом случае они должны передать руководство трубопроводов европейским компаниям или продать активы в ЕС. Россия не согласилась с такой позицией, а Евросоюз считал, что документ соответствует обязательства ведомства перед ВТО.