Спасатели обнаружили тела пропавших на Монблане альпинистов

Париж, 10 августа. Тела троих пропавших без вести альпинистов из Италии обнаружили в горном массиве французского Монблана.

Об итогах работы поисковой операции сообщило агентство AFP со ссылкой на спасательную группу.

Альпинисты, двое мужчин и женщина, пропали при восхождении на гору. Они начали свой поход во вторник и несколько дней не выходили на связь, сообщила радиостанция France 3.

Отмечается, что итальянская спасательная группа обращалась за помощью к сотрудникам горной жандармерии в Шамони, городе у подножия Монблана в департаменте Верхняя Савойя.

Ровно год назад стало известно, что при восхождении на горный массив Монблан в Альпах погибли двое немецких альпинистов. Тела замерзших мужчин обнаружили на высоте 4200 метров.