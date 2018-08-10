В Белом доме объяснили повышение пошлин на сталь и алюминий из Турции

Вашингтон, 10 августа. В Белом доме заявили, что повышение пошлин США на турецкие сталь и алюминий не связано с переговорами по торговле или любыми другими вопросами.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что санкционировал повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции до 20% и 50% соответственно. Позиция Вашингтона вызвала резкий спад турецкой лиры, ее показатели упали до исторического минимума.

Представитель Белого дома Линдси Уолтерс сообщил, что американский президент распорядился подготовить документы по увеличению пошлин на сталь и алюминий из Турции.

«Введение пошлины на основании статьи 232 на импорт из конкретных стран, чей экспорт может создать угрозу национальной безопасности, как это определено статьей 232, не зависит от переговоров по торговым или любым другим вопросам», — заявила она.

Напомним, отношения между Анкарой и Вашингтоном обострились в последнее время. Напряженность в отношениях между странами была вызвана, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона. Турецкие власти задержали американского пастора в 2016 году.

Ранее в связи с делом Брансона США ввели санкции против министров юстиции и внутренних дел Турции Абдулахмита Гюля и Сулеймана Сойлу. Вашингтон обвинил их в «серьезных нарушениях прав человека».