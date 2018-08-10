Исследователь Google осудил политику создателя Facebook

Бывший сотрудник «больших данных» Google и автор бестселлера «Все врут» Сет Стивенс-Давидовиц в эксклюзивном интервью информационному агентству USA Really поделился своим мнением о технологической революции и цензуре, а также раскритиковал президента США Дональда Трампа.

Беседа состоялась в московском институте «Стрелка» после завершения открытой дискуссии «Как новые технологии меняют государство», в которой приняли участие эксперт Совета Федерации по развитию информационного общества Артем Геллер, глава представительства Singularity University (США), член Экспертного совета при правительстве РФ Евгений Кузнецов, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев, а также советник генерального директора RT по информационным технологиям Тина Бережная.

Стивенс-Давидовиц отметил, что такие социальные сети, как Facebook, Youtube, Twitter или поисковая система Google не всегда поступают законно, когда мешают людям открыто выражать свое мнение в Интернете.

«Я считаю, что это большая проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня, потому что традиционно мы верили, что можем говорить открыто, а наши идеи будут услышаны. Теперь это не так. Однако я все равно придерживаюсь мнения, что люди должны иметь право говорить, даже если это грубо или смешно», — сказал Стивенс-Давидовиц.

В качестве примера он напомнил ситуацию с Марком Цукербергом, когда тот открыто написал на своей странице в Facebook, что соцсеть не будет удалять сообщения пользователей, в которых содержатся утверждения, отрицающие Холокост.

Такой же точки зрения он придерживается по поводу главного конспиролога США Алекса Джонса, который позиционирует себя как борца за свободу слова и разума. Каналы и личные страницы американского автора были заблокированы после того, как он стал активно высказывать свою точку зрения по мировой политике и экономике.

Что касается Трампа, Стивенс-Давидовиц заявил, что лично он не является поклонником президента, но уверен «что общество должно иметь право критиковать и обвинять своих лидеров, шутить над ними и издеваться».