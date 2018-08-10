Каспий станет одним из самых эффективных транспортных узлов в Евразии

Москва, 10 августа. Президент России Владимир Путин примет участие в Пятом каспийском саммите, который пройдет 12 августа в городе Актау (Казахстан). Об этом сообщила Федеральному агентству новостей пресс-служба Кремля.

Как ожидается, «каспийская пятерка» рассмотрит итоги предыдущих саммитов, определит приоритеты деятельности, а также подпишет Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Документ определяет правила совместного использования Каспийским морем и его недрами, а также запрещает присутствие иностранных вооруженных сил.

Еще одной темой встречи станет укрепление экономических связей между участниками саммита. Планируется подписание пяти межправительственных соглашений в сфере торговли и транспорта.