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Каспий станет одним из самых эффективных транспортных узлов в Евразии
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    Каспий станет одним из самых эффективных транспортных узлов в Евразии

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    Каспий станет одним из самых эффективных транспортных узлов в Евразии

    Москва, 10 августа. Президент России Владимир Путин примет участие в Пятом каспийском саммите, который пройдет 12 августа в городе Актау (Казахстан). Об этом сообщила Федеральному агентству новостей пресс-служба Кремля.

    Как ожидается, «каспийская пятерка» рассмотрит итоги предыдущих саммитов, определит приоритеты деятельности, а также подпишет Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

    Документ определяет правила совместного использования Каспийским морем и его недрами, а также запрещает присутствие иностранных вооруженных сил.

    Еще одной темой встречи станет укрепление экономических связей между участниками саммита. Планируется подписание пяти межправительственных соглашений в сфере торговли и транспорта.

    «Ставится задача нарастить объемы торговли и превратить Каспий в один из наиболее эффективных в Евразии узлов мультимодальных транспортных маршрутов», — говорится в сообщении.

    Автор: Антон Соколов
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