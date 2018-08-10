Исследователь Google рассказал о технологической эволюции будущего в мире

Бывший сотрудник «больших данных» Google и автор бестселлера «Все врут» Сет Стивенс-Давидовиц в эксклюзивном интервью информационному агентству USA Really рассказал о роботизации общества и технологической революции будущего в мире.

По его мнению, пусть люди и потеряют свои рабочие места, но взамен этого роботы дадут человеку больше свободного времени для себя и досуга. «Я думаю, что вряд ли можно предсказать, как будет выглядеть рынок труда через 15-20 лет, но, скорее всего, водителей UBER или грузовиков будет гораздо меньше, на смену им придут роботы, и это лишь вопрос времени», — заявил он.

Тысячи или миллионы людей потеряют свою работу, скорее всего, исчезнут такие профессии, как врачи, учителя, повара, сказал Стивенс-Давидовиц, но «мы будем делать все, что захотим... ездить в отпуск и петь друг другу песни».

«Существует множество областей, в которых компьютеры могут работать в разы лучше, чем люди, и мы должны с этим смириться и постепенно готовить наших детей к тому, как будет выглядеть рынок труда в будущем», — добавил он.

По мнению бывшего сотрудника «больших данных», люди смогут стать только лишь ассистентами у машин. И по прогнозам, это может произойти уже в ближайшие 10-20 лет.

«Нет никакого сомнения, что роботизированные машины смогут далеко пойти в рамках своих возможностей, дело только в том, насколько хорошо они запрограммированы. Хотя у человека есть одно главное преимущество, которое невозможно ни отнять, ни заменить — социальные навыки», — отметил Стивенс-Давидовиц.

Что касается минусов такой технологической перспективы, то можно сказать, что люди могут потерять не только свою работу, но и себя.