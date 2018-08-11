События недели: дайджест главных новостей России

Продолжается расследование дела об убийстве тремя сестрами Хачатурян своего отца. Владимир Путин одобрил идею об оснащении самолетов системой ГЛОНАСС. Четверо членов «банды ГТА» приговорены к пожизненному заключению. Эти и другие новости в нашем итоговом дайджесте главных новостей России.

Сестры Хачатурян тщательно планировали убийство. К такому выводу пришли следователи. По словам источника нашего агентства в Следкоме, девушки заранее готовились к убийству, на это указывает переписка в социальных сетях. Они распределяли роли в преступлении, обсуждали детали. В момент убийства Михаил Хачатурян задремал около телевизора. После этого девушки на него напали: одна брызнула баллончиком, вторая наносила удары молотком, а третья била ножом, сообщает источник. Сейчас сестры Хачатурян находятся в СИЗО. Младшая и старшая — в одиночных камерах, а средняя помещена с двумя сокамерницами.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина об обязательном оснащении самолетов системой ГЛОНАСС. Свое предложение Рогозин высказал в ходе совещания у главы России, отметив, что это сотни спасенных жизней. Российский лидер поручил проработать это предложение с правительством.

Четверо членов печально знаменитой «банды ГТА» приговорены к пожизненному заключению решением Московского областного суда. Пятому присудили 20 лет колонии строгого режима. Напомним, преступная группировка совершила серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно — на трассе М4 «Дон». Преступники сами делали оружие, тренировались по разработанной главарем программе и пускали в ход коварные дорожные шипы. Банде приписывают 17 убийств автомобилистов, обстрелы и ранения людей в 2009—2014 годах. Банда отправляла боевиков в Сирию, Афганистан и Пакистан.

Московский окружной военный суд, рассмотрев на базе Ленинградского окружного военного суда уголовное дело, огласил приговор в отношении Евгения Ефимова, признанного виновным в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и теракте. Напомним, Ефимов планировал использовать самодельную взрывчатку для подрыва Казанского собора в декабре 2017. Ефимов вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии строгого режима со штрафом в 100 000 рублей.

Известного российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который, как сообщали СМИ, в конце июля впал в кому, привезли домой из больницы. Об этом рассказал Лев Лещенко, которому удалось поговорить с супругой артиста — Нинель Кобзон. По имеющимся данным, в настоящее время Кобзон подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Он реагирует на внешние раздражители, но в ясное сознание пока не пришел. Семья певца утверждает, что его состояние тяжелое, но стабильное.

Россияне смогут пользоваться рядом услуг «Почты России» без предъявления документов, удостоверяющих личность. В частности, отныне в почтовых отделениях можно будет забирать заказные письма и посылки по электронной подписи. Придя, к примеру, за посылкой, достаточно назвать свою фамилию или трекинг-номер отправления. На телефон получателя приходит код подтверждения, который необходимо назвать оператору почты и получить то или иное отправление.