Опубликовано видео подготовки Актау к саммиту «каспийской пятерки»

Астана, 10 августа. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проинспектировал процесс подготовки города Актау к саммиту «каспийской пятерки». В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с мероприятия.

На кадрах виден ход подготовки к предстоящему событию. В амфитеатре на городской набережной Актау прошел прогон мероприятия и сопровождающего праздничного концерта.

Глава Казахстана и его помощники проинспектировали ход подготовительных работ.

Напомним, саммит «каспийской пятерки», в которую входят Россия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан и Иран, пройдет 12 августа в городе на юго-западе государства. Министерство иностранных дел РФ сообщало, что на саммите в Актау предполагается подписание документа, согласно которому Каспий получит особый статус и не будет отнесен ни к морям, ни к океанам.