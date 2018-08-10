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Опубликовано видео подготовки Актау к саммиту «каспийской пятерки»
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    Опубликовано видео подготовки Актау к саммиту «каспийской пятерки»

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    Опубликовано видео подготовки Актау к саммиту «каспийской пятерки»

    Астана, 10 августа. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проинспектировал процесс подготовки города Актау к саммиту «каспийской пятерки». В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с мероприятия.

    На кадрах виден ход подготовки к предстоящему событию. В амфитеатре на городской набережной Актау прошел прогон мероприятия и сопровождающего праздничного концерта.

    Глава Казахстана и его помощники проинспектировали ход подготовительных работ.

    Напомним, саммит «каспийской пятерки», в которую входят Россия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан и Иран, пройдет 12 августа в городе на юго-западе государства. Министерство иностранных дел РФ сообщало, что на саммите в Актау предполагается подписание документа, согласно которому Каспий получит особый статус и не будет отнесен ни к морям, ни к океанам.

    Автор: Екатерина Кухарева
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