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Московский полицейский задержан за секс с восьмиклассницей
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    Московский полицейский задержан за секс с восьмиклассницей

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    Московский полицейский задержан за секс с восьмиклассницей

    Москва, 10 августа. В Москве задержан сотрудник полиции по подозрению в развращении несовершеннолетней школьницы.

    Накануне в полицию обратилась мама пострадавшей восьмиклассницы, которая сообщила, что неизвестный изнасиловал ее дочь в квартире на улице Крылатские Холмы. По указанному адресу был задержан 22-летний младший сержант полиции.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

    При этом сам подозреваемый утверждает, что не насиловал школьницу, о чем свидетельствует статья, по которой возбудили уголовное дело.

    «Насилия не было, хотя, собственно, это ясно из статьи, по которой дело возбудили»,сказал подозреваемый в комментарии изданию News.ru.

    В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По данным столичной полиции, если вина мужчины будет доказана, его ждет уголовное наказание.

    Автор: Артем Никулин
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