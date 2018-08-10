Московский полицейский задержан за секс с восьмиклассницей

Москва, 10 августа. В Москве задержан сотрудник полиции по подозрению в развращении несовершеннолетней школьницы.

Накануне в полицию обратилась мама пострадавшей восьмиклассницы, которая сообщила, что неизвестный изнасиловал ее дочь в квартире на улице Крылатские Холмы. По указанному адресу был задержан 22-летний младший сержант полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

При этом сам подозреваемый утверждает, что не насиловал школьницу, о чем свидетельствует статья, по которой возбудили уголовное дело.

«Насилия не было, хотя, собственно, это ясно из статьи, по которой дело возбудили», — сказал подозреваемый в комментарии изданию News.ru.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По данным столичной полиции, если вина мужчины будет доказана, его ждет уголовное наказание.