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Помощник Путина ответил крупному бизнесу по законам капитализма
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    Помощник Путина ответил крупному бизнесу по законам капитализма

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    Помощник Путина ответил крупному бизнесу по законам капитализма

    Москва, 10 августа. Помощник российского лидера Андрей Белоусов объяснил суть своего предложения изъять дополнительные доходы у 14 металлургических, нефтехимических и химических компаний России.

    По его словам, компании получают дополнительные доходы за счет независящих от деятельности предприятий макроэкономических факторов, а именно роста мировых цен на их продукцию и ослабления позиции рубля.

    «Любителям рассказывать анекдоты хочу напомнить главный закон капитализма: «Делиться надо» , — цитируют «Ведомости» Белоусова.

    Помощник президента считает, что его инициатива поможет добиться более равномерного распределения налоговой нагрузки.

    Белоусов уточнил, что на данный момент дополнительные доходы изымаются у сырьевых компаний только через налог на прибыль, исключение — нефтяники.

    «[Механизм] должен быть увязан с тремя факторами: ослаблением рубля, изменением конъюнктуры (как рост, так и снижение цен на продукцию) и, обязательно, инвестициями компаний в собственное производство, в том числе в наилучшие доступные технологии, позволяющие повышать экологичность производства», — добавил Белоусов.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин получил письмо от своего помощника с предложением изъять допдоходы российских металлургических, нефтехимических и химических компаний.

    Автор: Дарья Смолина
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