Помощник Путина ответил крупному бизнесу по законам капитализма

Москва, 10 августа. Помощник российского лидера Андрей Белоусов объяснил суть своего предложения изъять дополнительные доходы у 14 металлургических, нефтехимических и химических компаний России.

По его словам, компании получают дополнительные доходы за счет независящих от деятельности предприятий макроэкономических факторов, а именно роста мировых цен на их продукцию и ослабления позиции рубля.

«Любителям рассказывать анекдоты хочу напомнить главный закон капитализма: «Делиться надо» , — цитируют «Ведомости» Белоусова.

Помощник президента считает, что его инициатива поможет добиться более равномерного распределения налоговой нагрузки.

Белоусов уточнил, что на данный момент дополнительные доходы изымаются у сырьевых компаний только через налог на прибыль, исключение — нефтяники.

«[Механизм] должен быть увязан с тремя факторами: ослаблением рубля, изменением конъюнктуры (как рост, так и снижение цен на продукцию) и, обязательно, инвестициями компаний в собственное производство, в том числе в наилучшие доступные технологии, позволяющие повышать экологичность производства», — добавил Белоусов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин получил письмо от своего помощника с предложением изъять допдоходы российских металлургических, нефтехимических и химических компаний.