Аналитик оценил решение ВТО поддержать Россию в споре с ЕС по третьему энергопакету

ВТО встала на сторону России в рамках разбирательства между отечественной стороной и Евросоюзом из-за третьего энергопакета. В организации сочли неправомерным предоставление «дискриминационных преимуществ» тем проектам, которые не связаны с РФ.

«Третейской группой признаны неправомерными... дискриминационные правила сертификации операторов газотранспортных сетей, контролируемых иностранными лицами, в Литве, Венгрии и Хорватии, а также предоставление дискриминационных преимуществ инфраструктурным проектам и наделение их статусом «проектов общего интереса» в случае, если они нацелены на поставку газа не из Российской Федерации», — заявили в ВТО.

Стоит отметить, что Еврокомиссия приветствовала решение ВТО, несмотря на то, что некоторые страны Евросоюза всячески препятствовали совместным российско-европейским проектам.

«Еврокомиссия детально проанализирует решение по ограниченному набору вопросов, по которым совместимость энергетической политики ЕС с ВТО все еще не была признана», — сообщили в свою очередь в ЕК.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей позитивно оценил решение ВТО и не исключил, что благодаря ему в дальнейшем реализация российских энергетических проектов может быть упрощена.

«Такая надежда, конечно, есть. Проблема была с продолжением «Северного потока», газопроводом OPAL (OPAL — сухопутное продолжение газопровода «Северный поток» по территории Германии, доставляет газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны, один из крупнейших инфраструктурных энергетических проектов Германии. — Прим. ФАН). Он долгое время был загружен только на 50% из-за того, что страны Европы сошлись во мнении, что он не соответствует нормам третьего энергопакета. Но потом все же было найдено компромиссное решение, и сейчас его могут загружать на 100%», — напоминает аналитик.

Дело в том, что страны ЕС хотели, чтобы 50% газа они получали из России, а оставшиеся 50% — от других поставщиков. Но это было попросту невозможно, поскольку труба выходит из моря. А значит, иных поставщиков не может быть в принципе, поскольку РФ является единственным поставщиком голубого топлива.