«СБУ попала в торбу»: адвокат Коцабы рассказала, как на Украине «подшаманили» с повторным обвинением журналиста

Киев, 10 августа. Украинского журналиста Руслана Коцабу пытаются вновь обвинить в госизмене. Об этом он узнал от старшего следователя СБУ Петра Рудницкого. Адвокат журналиста Татьяна Монтян заявила Федеральному агентству новостей, что ни о каком повторном открытии уголовного дела речи идти не может.

«Суд вернул прокуратуре обвинительный акт, вот и все! — рассказала Монтян. — Прокуратура теперь попытается снова запихнуть его в суд. Сейчас они нас достают, чтобы мы ознакомились с материалами дела. Но я, например, в отпуске, о чем сообщила суду. Они нас пугают: мол, вам суд установит срок, если вы не хотите приезжать. Я в отпуске и со дня на день уеду! Лето на дворе! Ребята, куда вы спешите?!»

По словам Монтян, она написала ходатайство, чтобы все это отложили до ее возвращения.

«Это не другое дело, это то же самое дело, они просто попытались «подшаманить» обвинительный акт и вернуть его в суд. Но я что-то сомневаюсь, что у них получится. Так, просто нервы потрепят», — объяснила адвокат.

Собеседница ФАН отметила, что происходящее — не результат каких-то дефектов украинского правосудия.

«С правосудием как раз-таки все нормально, — констатировала она. — Оно встало на сторону Руслана и сунуло прокуратуре в морду их обвинительный акт. Правосудие не стало связываться с этой поганкой. То есть сначала, когда был самый апофеоз военного хайпа в 2014—2015 годах, они на Руслана наехали и первый раз ему вынесли приговор. Ну и продержали в тюрьме, естественно, 523 дня».

После этого Коцабе вынесли оправдательный приговор в апелляционном суде, напомнила правозащитник.

«Это дело тягали по судам, но его выпустили из зала суда, то есть чисто нервы трепали, — отметила адвокат. — Я так понимаю, только для того, чтобы Европейский суд (по правам человека. — Прим. ФАН) не мог принять окончательное решение. Тягали-тягали это дело, и в итоге окончательное решение суда было — вернуть прокуратуре обвинительный акт».

Сейчас прокуратура пытается этот обвинительный акт повторно вернуть в суд, якобы исправив недостатки, на которые им указали при оправдании Коцабы судьи. Но Монтян сомневается, что суд с этим согласится.

«Потому что эти недостатки неисправимы, они — системные», — заявила собеседница ФАН.

По мнению Монтян, у прокуратуры и СБУ, истинные мотивы которых политические, ничего не выйдет.

«Ну конечно, это политика! — уверена она. — Но, опять-таки, уже прокуратура и СБУ попали в торбу. Они попытаются сделать по этому делу, что только возможно! Они же не могут расписаться в собственной тупости, что зря человека в тюрьме продержали. Поэтому они будут до конца трепать нервы Руслану».

Татьяна Монтян обратила внимание на то, что с ее подзащитным все в порядке.

«Руслан не сидит, он занимается своими делами, он живет себе в Киеве, — рассказала адвокат. — Он свалил из Ивано-Франковска и ждет, пока все кончится. Понятно, что он нервничает, я его понимаю, хотя и объясняю ему, что тут уже, собственно, нервничать нечего. Пусть уже прокуратура с СБУ нервничают. Я думаю, что из этого всего ничего не выйдет, потому что суд уже сказал свое слово».

Этот обвинительный акт принимать к рассмотрению нельзя, как бы прокуратура ни пыталась его «подлохматить», подытожила Татьяна Монтян.

Напомним, что 14 июля 2016 года апелляционный суд Ивано-Франковской области полностью оправдал украинского журналиста Руслана Коцабу, обвиненного в госизмене и препятствовании деятельности ВСУ за призыв бойкотировать мобилизацию. Журналист призывал украинцев на идти на братоубийственную войну на юго-востоке страны.