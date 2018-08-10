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Пятеро детей и взрослый погибли в ДТП на Украине
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    Пятеро детей и взрослый погибли в ДТП на Украине

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    Пятеро детей и взрослый погибли в ДТП на Украине

    Запорожская область, 10 августа. Грузовик врезался в маршрутное такси в районе села Каменское в Запорожской области Украины.

    Маршрутное такси двигалась из Кирилловки в сторону Запорожья. На 27 километре трассы оно столкнулось с грузовиком, который двигался в сторону села Васильевка. Удар был такой силы, что грузовик улетел в кювет, а маршрутное такси перевернулось.

    В результате ДТП погибли шесть человек, из них пятеро детей. Травмы различной степени тяжести получили 12 человек, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

    По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения». С водителем грузовика проводятся следственные действия.

    Отметим, что ранее на Украине произошла серия смертельных ДТП: 25 июля в центре Киева мажор сбил десятилетнюю девочку, а 4 августа военный комиссар переехал семейную пару.

    Автор: Денис Коробейников
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