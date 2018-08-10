СБУ возобновила дело о госизмене против украинского журналиста Коцабы

Киев, 10 августа. Служба безопасности Украины возобновила уголовное дело о государственной измене в отношении известного украинского журналиста Руслана Коцабы.

По словам журналиста, сегодня ему поступил звонок от старшего следователя управления СБУ в Ивано-Франковской области. Следователь сообщил журналисту, что дело о госизмене против него было возобновлено.

«15 минут назад я узнал, что «обновленное» обвинение в госизмене уже зарегистрировано в Ивано-Франковском городском суде! Оказывается, я и адвокат Татьяна Монтян дважды не появлялись по повестке следователя, поэтому нам даже не предоставили процессуальной возможности ознакомиться с новым обвинением», — написал Коцаба на своей странице в Facebook.

Напомним, Коцаба был арестован в феврале 2015 года по подозрению в госизмене. Летом 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи.