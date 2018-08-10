Лавров и Помпео обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Москва, 10 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео ситуацию в Сирии, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ.

Телефонный разговор главы российского МИД и государственного секретаря США прошел в пятницу, 10 августа. Инициатором телефонного разговора стала американская сторона.

В ходе телефонных переговоров Лавров и Помпео обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки и другие темы, которые затрагивали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Хельсинки.

Напомним, российско-американский саммит прошел в Хельсинки 16 июля. Лидеры России и США обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии. Позже Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой заявил, что у Вашингтона и Москвы есть все необходимые слагаемые для взаимодействия по САР.