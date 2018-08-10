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Граната взорвалась на проходной завода в Донецкой области
Происшествия
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    Граната взорвалась на проходной завода в Донецкой области

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    Граната взорвалась на проходной завода в Донецкой области

    Киев, 10 августа. Неизвестный бросил гранату к проходной завода в Покровске Донецкой области ночью в пятницу, 10 августа, сообщило управление полиции Украины в регионе.

    На место происшествия сразу же прибыли следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Они, осмотрев зону взрыва, выяснили, что сдетонировала граната Ф-1. Из-за взрыва фасад и окна здания были повреждены. Из людей никто не пострадал, сообщает «Свободная пресса».

    На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

    Напомним, в 2014 году Киев начал вести военную операцию против ДНР и ЛНР после того, как они заявили о своей независимости. По последним данным, в результате конфликта на востоке Украины погибли более 10 тысяч человек.

    Автор: Дарья Смолина
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