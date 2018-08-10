Ричарда Гира хотят выдвинуть в Конгресс США от штата Нью-Йорк

Вашингтон, 10 августа. Члены Демократической партии США рассматривают возможность выдвижения кандидатуры известного голливудского актера Ричарда Гира в Конгресс от штата Нью-Йорк.

Шон Патрик Малони, действующий представитель 18-го избирательного округа по выборам в Конгресс, планирует выставить свою кандидатуру на должность генерального прокурора штата, передает издание New York Post. Отмечается, что, если Малони добьется успеха в этом деле, то его место станет вакантным. На этот пост и прочат знаменитого актера.

Влиятельный член Демократической партии в округе Ориндж и мэр города Мидлтаун Джо ДеСтефано отметил, что имя Гира обсуждается среди членов политической организации. «Посмотрим, из чего он сделан», отметил мэр Мидлтауна.

«Суть в том, что я хочу избрать демократа, чтобы уничтожить намерения (президента США Дональда. – Прим. ФАН) Трампа», — заявил ДеСтефано.

Издание напомнило, что актер ведет активную политичсекую деятельность и ведет борьбу за права человека в Тибете.

Гир не первый актер, который участвует в выборах в штате Нью-Йорк. В марте этого года звезда телевизионного сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон, исполнявшая в нем роль адвоката Миранды Хоббс, приняла решение баллотироваться на пост губернатора американского штата. За плечами Никсон есть опыт работы на выборах — пять лет назад она входила в предвыборный штаб мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.