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Политика
Французские фермеры теряют миллионы евро из-за санкций США против Ирана
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    Французские фермеры теряют миллионы евро из-за санкций США против Ирана

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    Французские фермеры теряют миллионы евро из-за санкций США против Ирана

    Париж, 10 августа. Французские фермеры теряют миллионы евро из-за санкций США против Ирана. Об этом заявила сенатор нормандского департамента Орн Натали Гуле.

    По ее словам, экспорт нормандского крупного рогатого скота в Иран заморожен из-за введения санкций США против Тегерана. Французские банки, которые принимают участие в проекте, отказываются принимать платежи от иранских партнеров. Гуле подчеркнула, что общая стоимость проекта составляет около 15 миллионов евро. Поставка коров в Иран началась в октябре 2017 года. В рамках проекта французские фермеры должны ежегодно поставлять в Иран около 20 тысяч молодых коров.

    Ранее стало известно, что Вашингтон возобновил действие санкций против Ирана, которые были заморожены после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Весной 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

    Автор: Артем Никулин
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