Роскосмосу нужен новый отряд космонавтов | 10 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Nord Stream 2 подала заявку на маршрут в обход Дании Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода «Северный поток-2» в обход Дании, об этом говорится на официальном сайте компании. Отмечается, что компания не собирается останавливать процедуру заявки основного маршрута, альтернативный — на 36 километров длиннее и потребует дополнительных затрат. Однако участники проекта вынуждены поддержать такой вариант, добавили в компании.

Зам. мэра Оренбурга Геннадий Борисов пойман на взятке с поличным Заместитель мэра Оренбурга Геннадий Борисов арестован по обвинению в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщают в Следкоме. Борисова взяли с поличным, когда он получал деньги от генерального директора строительной компании за покровительство и помощь в реализации объектов недвижимости. По версии следователей, заместитель градоначальника мог систематически вымогать деньги у строительных компаний. По некоторым данным, число фигурантов в этом деле может увеличиться.

В отряд российских космонавтов поступили восемь новобранцев Роскосмос представил восемь новых российских космонавтов, о чем сообщил заместитель директора государственной корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Все они поступили в отряд по итогам 1,5-летнего отбора. В скором времени Роскосмос собирается инициировать новый набор, который завершится к 2020 году. Крикалев отметил, что пополнившие отряд космонавты будут помогать выполнять задачи по обеспечению космических полетов до 2024 года.