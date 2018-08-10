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Роскосмосу нужен новый отряд космонавтов | 10 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Роскосмосу нужен новый отряд космонавтов | 10 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Nord Stream 2 подала заявку на маршрут в обход Дании. Зам. мэра Оренбурга Геннадий Борисов пойман на взятке с поличным. В отряд российских космонавтов поступили восемь новобранцев. В выходные россияне увидят самый красивый звездопад.
    19:26 10 Августа 2018
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    Nord Stream 2 подала заявку на маршрут в обход Дании

    Роскосмосу нужен новый отряд космонавтов | 10 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода «Северный поток-2» в обход Дании, об этом говорится на официальном сайте компании. Отмечается, что компания не собирается останавливать процедуру заявки основного маршрута, альтернативный — на 36 километров длиннее и потребует дополнительных затрат. Однако участники проекта вынуждены поддержать такой вариант, добавили в компании.

    Зам. мэра Оренбурга Геннадий Борисов пойман на взятке с поличным

    Роскосмосу нужен новый отряд космонавтов | 10 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Заместитель мэра Оренбурга Геннадий Борисов арестован по обвинению в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщают в Следкоме. Борисова взяли с поличным, когда он получал деньги от генерального директора строительной компании за покровительство и помощь в реализации объектов недвижимости. По версии следователей, заместитель градоначальника мог систематически вымогать деньги у строительных компаний. По некоторым данным, число фигурантов в этом деле может увеличиться.

    В отряд российских космонавтов поступили восемь новобранцев

    Роскосмосу нужен новый отряд космонавтов | 10 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Роскосмос представил восемь новых российских космонавтов, о чем сообщил заместитель директора государственной корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Все они поступили в отряд по итогам 1,5-летнего отбора. В скором времени Роскосмос собирается инициировать новый набор, который завершится к 2020 году. Крикалев отметил, что пополнившие отряд космонавты будут помогать выполнять задачи по обеспечению космических полетов до 2024 года.

    В выходные россияне увидят самый красивый звездопад

    Роскосмосу нужен новый отряд космонавтов | 10 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В ближайшие выходные россияне увидят самый зрелищный звездопад: метеорный поток Персеиды. Об этом рассказал начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин. Он отметил, лучший вид откроется с северо-восточной стороны. Луна будет отсутствовать 11 августа на небе из-за новолуния, и ее свет не будет мешать наблюдать за метеорным потоком. Звездопад продлится с 11 по 13 августа.

     

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