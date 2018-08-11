Итоги недели: что случилось в мире за семь дней

Взрыв большегруза около итальянского города Болонья. Убийство российских журналистов в ЦАР. Ввод Китаем пошлин на второй список товаров из США. Об этих и других самых важных событиях на международной арене — в нашем традиционном выпуске «Мир за неделю».

Около аэропорта итальянского города Болонья произошел сильнейший взрыв. На воздух взлетел большегруз, который перевозил легковоспламеняющиеся вещества. ЧП случилось на эстакаде на северо-западной окраине городе. Взрыв также вызвал сильный пожар. Пострадали почти полторы сотни человек, один погиб.

Продолжается расследование дела об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что, по предварительным данным, на погибших российских журналистов могли напасть с целью ограбления. По словам Захаровой, журналисты не воспользовались бронежилетами и касками, которые идентифицировали бы их как сотрудников СМИ, кроме того, они не обратились в необходимые органы за помощью в получении журналисткой аккредитации. Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. Прощание с ними и похороны прошли 7 августа.

Сирийская военная авиация нанесла удары по позициям запрещенной в России террористической организации «ИГИЛ»1 в провинциях Эс-Сувейда и Хама. Были ликвидированы десятки террористов, уничтожены боеприпасы и транспорт, разрушены укрепленные позиции.

Анкара не откажется от экономического сотрудничества с Тегераном из-за санкций США. Об этом заявил глава Министерства энергетики Турции Фатих Донмез. Отношения между странами продолжатся, и сейчас они сотрудничают по нескольким контрактам. Турция ведет законную торговлю с Ираном, а санкции Вашингтона являются односторонними.

23 августа власти Китая введут пошлины на второй список товаров из США на общую сумму 16 миллиардов долларов. В этот день в США введут пошлины на китайский экспорт. Об этом сообщили в Министерстве коммерции КНР. В ведомстве подчеркнули, что власти страны вынуждены были принять меры и ввести 25% пошлины в ответ на действия США. Отметим, что ранее власти Китая сформировали первый список товаров из США на 50 миллиардов долларов. В июне Дональд Трамп объявил, что товары из Китая обложат 25% пошлиной в ответ на «нечестную торговлю» КНР.

Второй пакет антироссийских санкций по «делу Скрипалей» будет введен через три месяца, заявил в ходе телефонного брифинга официальный представитель Госдепартамента США. Представитель Госдепа заявил журналистам, что Штаты введут второй пакет санкций, связанных с инцидентом в Солсбери, «если исполнительная ветвь власти не увидит, что через три месяца Россия выполняет выдвигаемые требования». По словам представителя внешнеполитического ведомства США, российскую сторону уведомили о готовящихся санкциях.

В Японии почти память жертв взрыва атомной бомбы в Хиросиме. 6 августа 1945 года, в 8.15 утра по местному времени, американский бомбардировщик атаковал город. В результате взрыва и от его последствий скончались 140 тысяч человек. Через три дня, 9 августа, аналогичная бомба была сброшена на Нагасаки. Скончались 214 тысяч человек, большая часть из которых — мирные жители. В минувший понедельник церемония началась с минуты молчания.

1 Организация запрещена на территории РФ.