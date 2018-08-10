Вы нам еще за 5 тонн кильки на «Норде» ответите: в РФ отреагировали на жалобы Киева об «экономической блокаде»

Киев, 10 августа. Усиление досмотра российской стороной украинских судов в Азовском море является «экономической блокадой» для Украины, заявил украинский актер Алексей Арестович.

В эфире YouTube-канала «InterVizor» он напомнил, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян опубликовал статистику задержания украинских судов в Азовском море и якобы последствий для морских перевозчиков. Так, скорость доставки грузов украинскими судами существенно снижается, ввиду чего компании несут убытки.

«Россия целенаправленно действует так, чтобы снижать экономическую привлекательность портов Мариуполя и Бердянска. Они просаживают нас, это разновидность морской экономической блокады», – подчеркнул актер.

Пользователи Сети не разделили позицию артиста и отреагировали на жалобы Киева.

«Хохлы! Разве это блокада? Корабли идут? Идут… ну, и какая это блокада? То что возить к вам стало нечего — это другой разговор. Промышленность тю, тю…», — написал пользователь с никнеймом «Каждому киборгу по мячу!».

Вспомнили в Сети и о незаконном захвате украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд». После этого случая Москва была вынуждена предпринять дополнительные меры безопасности и усилить досмотр украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе.

«За «Норд» добрая ответка прилетела», — написал Айрат Валитов.

«Вы нам еще за 5 тонн протухшей кильки на Норде ответите, подонки!» — разозлился пользователь под ником «УгроFinn».

Ранее украинский ученый, доктор экономических наук Юрий Макогон подчеркнул, что усиление досмотра российской стороной украинских судов в Азовском море стало результатом недальновидных действий со стороны Киева. РФ действует в рамках международного морского права, считает он.