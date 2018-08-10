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Сотрудники СБУ прибыли в Донбасс, чтобы разоружить добробатов
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    Сотрудники СБУ прибыли в Донбасс, чтобы разоружить добробатов

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    Сотрудники СБУ прибыли в Донбасс, чтобы разоружить добробатов

    Донецк, 10 августа. Служба безопасности Украины начала разоружать неподконтрольные Киеву добровольческие батальоны. Об этом в пятницу заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

    По его словам, сотрудники СБУ уже прибыли в район Авдеевки, где находятся формирования добробатов.

    «Силы СБУ прибыли для проведения мероприятий по разоружению неподконтрольных штабу ООС националистических подразделений, дислоцирующихся в районе Авдеевки», — отметил Басурин.

    Замкомандующего оперативным командованием ДНР добавил, что на очереди — разоружение националистов в Волновахе и Мариуполе. При этом в официальных документах визит СБУ объясняется необходимостью провести «контрразведывательные мероприятия», а также комплексную проверку оружия и боеприпасов, передает Донецкое агентство новостей.

    Автор: Антон Соколов
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