Сотрудники СБУ прибыли в Донбасс, чтобы разоружить добробатов

Донецк, 10 августа. Служба безопасности Украины начала разоружать неподконтрольные Киеву добровольческие батальоны. Об этом в пятницу заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, сотрудники СБУ уже прибыли в район Авдеевки, где находятся формирования добробатов.

«Силы СБУ прибыли для проведения мероприятий по разоружению неподконтрольных штабу ООС националистических подразделений, дислоцирующихся в районе Авдеевки», — отметил Басурин.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР добавил, что на очереди — разоружение националистов в Волновахе и Мариуполе. При этом в официальных документах визит СБУ объясняется необходимостью провести «контрразведывательные мероприятия», а также комплексную проверку оружия и боеприпасов, передает Донецкое агентство новостей.