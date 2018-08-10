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Главные новости 10 августа
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    Главные новости 10 августа

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    Главные новости 10 августа

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 10 августа.

    Дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Медведев рассказал, как РФ отреагирует на объявление Вашингтоном «экономической войны».

    Банк России заявил о том, что волатильность рубля является временным явлением. Банк России объяснил причины падения курса рубля.

    Количество военной техники на вооружении Донецкой и Луганской народных республик значительно превышает показатели армий ряда стран-членов НАТО, заявил представитель главного управления министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Такого нет даже у НАТО: в Киеве ужаснулись военной мощи ДНР и ЛНР.

    Мария Захарова прокомментировала заявление государственного департамента о цели новых антироссийских санкций. Захарова ответила Госдепу, раскрывшему цель антироссийских санкций.

    Представитель Госдепа США Хизер Науэрт сообщила о новых санкциях против России. Будем бить по слабым местам: в Совфеде рассказали о стратегии РФ в экономической войне с США.

    Президент Украины Петр Порошенко заявил в своем Facebook о катастрофических последствиях для Европы от строительства газопровода «Северный поток — 2» и призвал защитить ее энергетические интересы от «обманчивых и пагубных чар» России. Фантазии схватившегося за соломинку: в Госдуме отреагировали на слова Порошенко о «троянском коне» России.

    Финансовые резервы Украины тают, что заставляет Национальный банк Украины тревожится. «Финансовый хаос»: СМИ предупредили об экономическом кризисе на Украине.

    Известный политолог и историк Владимир Корнилов в эфире «Первого телеканала» поспорил с украинской коллегой о влиянии России и США на Украину. «Как будто не Нуланд говорила, кого куда двигать»: политолог ответил украинке на слова о «вмешательстве» РФ.

    Аварийная посадка огромного транспортного самолета на военной базе в США попала на видео. Аварийная посадка крупнейшего военно-транспортного самолета ВВС США попала на видео.

    Доходы Германии от продуктового эмбарго РФ, введенного в ответ на санкции Запада, упали на 0,3% в сельскохозяйственном секторе и на 0,4% — в пищевой промышленности. В Германии оценили убытки от продуктового эмбарго РФ.

    Автор: Алексей Громов
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