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Семья Никогосяна просит похоронить скульптора на Новодевичьем кладбище
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    Семья Никогосяна просит похоронить скульптора на Новодевичьем кладбище

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    Семья Никогосяна просит похоронить скульптора на Новодевичьем кладбище

    Санкт-Петербург, 10 августа. Академик Российской академии художеств, лауреат Государственной премии СССР, знаменитый скульптор и Народный художник СССР Николай Никогосян скончался в Москве на 100-м году жизни.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, причиной смерти Николая Багратовича стала остановка сердца. Скульптор умер дома в окружении родных и близких. Его семья обратилась в Российскую академию художеств с просьбой походатайствовать о разрешении похоронить Николая Багратовича на Новодевичьем кладбище. 

    Близкий к семье скульптора источник сообщил, что прощание с Никогосяном может проходить в Армянской церкви. В настоящее время уточняется информация о месте и времени похорон.

    Отметим, что в последние годы на Новодевичьем кладбище хоронят только самых выдающихся деятелей искусства и науки. Именно там были похоронены такие гениальные актеры, как Владимир Зельдин, Леонид Броневой, Олег Табаков.
     

    Автор: Тимур Румянцев
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