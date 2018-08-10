«Газпром» отреагировал на решение ВТО по спору России и ЕС



Москва, 10 августа. «Газпром» ожидает от властей Евросоюза устранения выявленных ВТО нарушений в рамках третьего энергопакета путем приведения законодательства в соответствие с докладом международной организации, говорится в комментарии российской компании.

Третейская группа ВТО опубликовала доклад, в котором признала правоту России по ряду пунктов в споре с Брюсселем о правомерности третьего энергопакета ЕС. «Газпром» отреагировал на решение ВТО по спору России и Евросоюза.

В компании отметили, что всегда выступали за учитывание интересов поставщиков газа при реализации европейской энергетической политики. «Газпром» выразил удовлетворение решением ВТО, компания ожидает, что власти ЕС внесут поправки в законодательство согласно докладу.

Россия в 2014 году начала разбирательства в ВТО по спору с ЕС. Весной 2016 года была созвана группа судей для рассмотрения дела. Согласно третьему энергопакету ЕС, собственниками магистральных трубопроводов не могут быть компании-добытчики газа. Эти требования также помешали реализации «Южного потока».