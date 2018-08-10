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Известного немецкого велогонщика задержали за нападение на проститутку во Франкфурте
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    Известного немецкого велогонщика задержали за нападение на проститутку во Франкфурте

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    Известного немецкого велогонщика задержали за нападение на проститутку во Франкфурте

    Берлин, 10 августа. Известный немецкий велогонщик, победитель «Тур де Франс — 1997» Ян Ульрих задержан полицией за нападение на проститутку в одном из отелей Франкфурта, пишет Der Spiegel.

    По информации правоохранителей, велогонщик напал на девушку, отдыхая в одной из гостиниц Франкфурта. Она пожаловалась сотрудникам отеля, после чего были вызваны полицейские. Адвокат 44-летнего Ульриха комментировать случившееся отказался.

    На данный момент велогонщик находится под стражей. Прокуратура не видит оснований для вынесения ему обвинений в покушении на убийство или в умышленном причинении тяжелого вреда здоровью.

    Пять дней назад полицейские задержали Ульриха за вторжение в дом к немецкому актеру Тилю Швайгеру. Велогонщик ворвался к нему на вечеринку и угрожал гостям черенком от метлы.

    Автор: Дарья Смолина
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