Известного немецкого велогонщика задержали за нападение на проститутку во Франкфурте

Берлин, 10 августа. Известный немецкий велогонщик, победитель «Тур де Франс — 1997» Ян Ульрих задержан полицией за нападение на проститутку в одном из отелей Франкфурта, пишет Der Spiegel.

По информации правоохранителей, велогонщик напал на девушку, отдыхая в одной из гостиниц Франкфурта. Она пожаловалась сотрудникам отеля, после чего были вызваны полицейские. Адвокат 44-летнего Ульриха комментировать случившееся отказался.

На данный момент велогонщик находится под стражей. Прокуратура не видит оснований для вынесения ему обвинений в покушении на убийство или в умышленном причинении тяжелого вреда здоровью.

Пять дней назад полицейские задержали Ульриха за вторжение в дом к немецкому актеру Тилю Швайгеру. Велогонщик ворвался к нему на вечеринку и угрожал гостям черенком от метлы.