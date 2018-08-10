Ученые-урбанисты объяснили, почему парку «Зарядье» не нужны темные уголки для утех

Москва, 10 августа. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что камеры видеонаблюдения, установленные в построенном около Красной площади ландшафтном парке «Зарядье», все чаще ловят занимающихся любовными утехами посетителей. По его мнению, вместе со сном на улицах это говорит о «здоровой городской среде».

Впрочем, не все ученые-урбанисты согласны с главным архитектором столицы. Так, доцент Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского Иван Митин заявил Федеральному агентству новостей, что не представляет, как сексуальные контакты в публичных местах могут помочь эффективности использования городских объектов.

Никогда не считал секс на лавочках и в кустах показателем удобства города для его жителей и гостей и профессор архитектуры Высшей школы экономики Олег Баевский.

«В освоенной городской среде вообще не должно быть «темных уголков», — заявил он корреспонденту ФАН. — Мне странно слышать это о «Зарядье», потому что этот парк как раз очень органично вписан в архитектуру Москвы, вряд ли стоит что-то менять в его архитектуре».

Природно-ландшафтный парк «Зарядье» построен на месте снесенной в 2006 году гостиницы «Россия». Расположен на территории площадью в 13 гектаров. Строительство закончено в 2017 году, расходы на его сооружение оценены в 22—27 млрд рублей.