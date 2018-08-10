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ВТО поддержала Россию в споре с ЕС о поставках газа
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    ВТО поддержала Россию в споре с ЕС о поставках газа

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    Третейская группа ВТО признала неправомерным ограничение поставок российского газа в Европу

    Москва, 10 августа. Ограничения поставок российского газа по газопроводу Opal являются неправомерными. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на решение третейской группы ВТО.

    Третейская группа признала, что пятидесятипроцентное  ограничение на использование мощностей трубопровода Opal, а также требование продать определенное количество газа на открытом рынке неправомерно.

    «Она признала несостоятельной защитную позицию ЕС в части сертификации операторов и «проектов общего интереса» на основании положений об общих исключениях в рамках генерального соглашения по торговле услугами и генерального соглашения по тарифам и торговле»,  — отметили в министерстве.

    Кроме того в третейской группе подтвердили, что члены Евросоюза наделяли операторов газотранспортных сетей из Европы преимуществом, если они поставляли газ не из России.

    Автор: Денис Коробейников
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