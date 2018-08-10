ВТО поддержала Россию в споре с ЕС о поставках газа

Москва, 10 августа. Ограничения поставок российского газа по газопроводу Opal являются неправомерными. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на решение третейской группы ВТО.

Третейская группа признала, что пятидесятипроцентное ограничение на использование мощностей трубопровода Opal, а также требование продать определенное количество газа на открытом рынке неправомерно.

«Она признала несостоятельной защитную позицию ЕС в части сертификации операторов и «проектов общего интереса» на основании положений об общих исключениях в рамках генерального соглашения по торговле услугами и генерального соглашения по тарифам и торговле», — отметили в министерстве.

Кроме того в третейской группе подтвердили, что члены Евросоюза наделяли операторов газотранспортных сетей из Европы преимуществом, если они поставляли газ не из России.