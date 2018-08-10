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Сенцов отказался от предложения о переводе в муниципальную больницу
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    Сенцов отказался от предложения о переводе в муниципальную больницу

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    Сенцов отказался от предложения о переводе в муниципальную больницу
    Москва, 10 августа. Осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова посетили в колонии ИК-8 члены общественной наблюдательной комиссии по ЯНАО. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСИН по региону.

    Согласно приведенным данным, правозащитники пообщались с Сенцовым, спросили его о получаемой им медицинской помощи, условиях содержания, состоянии здоровья. В пресс-службе отметили, что никаких жалоб от осужденного не поступило. Сенцов также ответил отказом на предложение общественников о переводе его в муниципальную больницу. Он объяснил это тем, что не считает себя больным.

    Ранее Наталья Каплан, сестра Сенцова, на своей странице в социальной сети Facebook написала, что состояние ее брата «катастрофически плохое». 

    Режиссера Олега Сенцова задержали в 2014 года в Крыму за подготовку терактов на территории российского полуострова. В 2015 году он был приговорен к 20 годам лишения свободы.

    Автор: Тимур Румянцев
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