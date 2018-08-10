Сирия, 10 августа. Военная полиция РФ развернет восемь пунктов наблюдения в районе Голанских высот в провинции Эль-Кунейтра. «Ан-Нусра»*** объединилась с «Джебхат Тахрир Сурией» в рамках спецоперации в Идлибе. ИГ1 несет потери в Эс-Сувейде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли несколько населенных пунктов на востоке провинции Эс-Сувейда; передислоцируют спецподразделение «Тигры» на север Сирии.

«Исламское государство»1: понесло потери в ходе столкновений с САА в районе города Аль-Кара в Эс-Сувейде.

«Тахрир Аш-Шам»: заявила о сотрудничестве с «Джебхат Тахрир Сурией» в рамках спецоперации по поиску сторонников примирения с Дамаском; подверглась авиаударам ВВС Сирии на границе между Хамой, Идлибом и Латакией.

Провинция Даръа

Неожиданный взрыв прогремел к северу от административного центра провинции в районе населенного пункта Мухаджа. Twitter-канал (NationalDefens), подконтрольный Национальным силам обороны****** (NDF), передает, что взрыв произошел на складе с боеприпасами, ранее принадлежавшем боевикам вооруженной оппозиции. В результате инцидента несколько человек были убиты и получили ранения. Напомним, территории провинций Даръа и Эль-Кунейтра были освобождены от оккупации незаконных вооруженных формирований в конце прошлого месяца, однако операция по разминированию зачищенных территорий пока не была полностью завершена. Перед тем как выехать в провинцию Идлиб, джихадисты установили множество мин и СВУ, дабы нанести как можно больший урон освобожденным силами САР районам.

Провинция Идлиб

Появились новые данные о результатах спецоперации, проводимой боевиками возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1 террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» на территории региона. По сведениям агентства новостей Al Masdar News, были задержаны еще несколько человек, подозреваемых в готовности примириться с правительством САР. Более того, стало известно о том, что «Ан-Нусра» объявила о сотрудничестве со своим прежним противником — группировкой «Джебхат Тахрир Сурия», тогда как накануне члены «Нур Ад-Дин Аз-Зенки», состоящей в числе «Тахрир Сурии», понесли серьезные потери в результате засады «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 на западе провинции Алеппо. Известно, что ближайшие рейды боевиков будут сосредоточены в западных районах Идлиба недалеко от города Джиср Аш-Шугур и Аль-Габской равнины. Напомним, радикалы приступили к поискам сторонников мирного урегулирования в начале недели.

В свою очередь правительственные войска продолжают задействовать авиацию для уничтожения укреплений джихадистов. Как передают военные источники AMN, самолеты ВВС Сирии нанесли порядка 20 точечных авиаударов по военным объектам «Тахрир Аш-Шам» недалеко от линии соприкосновения сил сторон у границы провинций Хама, Идлиб и Латакия.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться в рамках спецоперации по зачистке территорий Эс-Сувейды от подпольных групп «Исламского государства», члены которых скрываются в пустынных районах. По сведениям Twitter-канала (SyriawatanNews), в результате последних вооруженных столкновений под контроль правительственных подразделений перешли несколько деревень. Военный источник в сети Twitter (Bosni94) передает, что группа боевиков ИГ попала в окружение недалеко от города Аль-Кара и была полностью уничтожена. В настоящий момент силы Башара Асада, поддерживаемые ополченческими отрядами, ведут бои с террористами на плато Ас-Сафа. Информационное агентство Al Masdar News опубликовало видеозапись, на которой запечатлены солдаты САА, обследующие территории, зачищенные от джихадистов ИГ. Напомним, накануне сообщалось, что войска САР при поддержке авиации РФ и САР смогли углубиться в район, где действуют боевики ИГ, на 50 километров.

Провинция Эль-Кунейтра

Заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии Виктор Зайцев сообщает о том, что военная полиция РФ создаст восемь наблюдательных пунктов в районе демилитаризованной зоны Голан. По словам замкомандующего, первый пост уже был развернут на окраине населенного пункта Эль-Весия. КПП станут гарантией безопасности для мирных жителей провинции Эль-Кунейтра. Напомним, Голанские высоты были незаконно оккупированы Израилем во время Шестидневной войны 1967 года.

Тем временем правительственная армия продолжает передислоцировать дополнительные подразделения из юго-западных районов Сирии на север страны. Отмечается, что отряды спецподразделения САА «Тигры» были переброшены к линии разграничения сил САА и боевиков «Тахрир Аш-Шам» в провинции Хама. В составе колонны с подкреплениями также находятся бронемашины и танки. По неподтвержденной информации новостного портала Al Masdar News, «Тигры» должны возглавить предстоящее наступление САА в районе Аль-Латаминского выступа. Напомним, Сирийская арабская армия (САА) была вынуждена начать подготовку к военной операции на северо-западе Сирийской Арабской Республики (САР) вследствие постоянных провокаций со стороны исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)