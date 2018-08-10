Не сойдем с этого пути: Порошенко рассказал о главной цели Украины

Киев, 10 августа. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не откажется от своих европейских устремлений.

По его словам, Евросоюз признает «серьезный прогресс», которого достигла Украина на пути осуществления реформ, поэтому Киев продолжит движение к членству в ЕС.

«Украина ни при каких обстоятельствах не сойдет с пути реформ. И мы продолжим уверенно двигаться к нашей стратегической цели — членству Украины в Евросоюзе», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Напомним, 3 июля в Белграде состоялся сербско-украинский бизнес-форум с участием президентов Украины и Сербии. На итоговой пресс-конференции Порошенко заявил, что Украина станет членом ЕС до 2025 года. Президент Сербии Александр Вучич в ответ на реплику Порошенко заявил, что не может пообещать подобное сербскому народу, отметив, что вступление Сербии в ЕС зависит не только от желания жителей и властей республики.