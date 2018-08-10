Меню
Весь мир
В Сети опубликован новый клип на песню Майкла Джексона 1982 года
Происшествия
Московский полицейский задержан за секс с восьмиклассницей
Следующая новость
Загрузка...

    В Сети опубликован новый клип на песню Майкла Джексона 1982 года

    43

    В Сети опубликован новый клип на песню Майкла Джексона 1982 года

    Москва, 10 августа. YouTube-канал «Короля поп-музыки» Майкла Джексона опубликовал видеоролик на песню Behind the Mask, которую исполнитель записал еще в 1982 году.

    Видеоролик на композицию знаменитого певца набрал около 4 миллионов просмотров в Сети.

    Отмечается, что услышать песню поклонники Джексона смогли в 2011 году. До этого возникали трудности с авторскими правами: композиция Джексона является кавером на оригинальную версию японской группы Yellow Magic Orchestra.

    Сюжет клипа повествует о посетителях ночного клуба, которые скрывают свои лица под масками. Главный герой видео повторяет знаменитые движения Джексона, передает «Дни.ру».

    Напомним, самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, прозванный Королем, умер в 2009 году. Его отец Джозеф скончался 27 июня 2018 года в одной из больниц Лос-Анджелеса на 90-м году жизни. Сообщалось, что у Джексона-старшего диагностировали четвертую стадию рака поджелудочной железы.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.