«Рубин» может арендовать Оздоева

Москва, 10 августа. По информации Федерального агентства новостей, казанский «Рубин» может арендовать полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.

По словам источников, футболиста хотел бы видеть главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев. Отмечается, что сам футболист не против аренды, поскольку пока не пользуется доверием со стороны тренерского штаба петербуржцев во главе с Сергеем Семаком.

Оздоев перешел в «Зенит» из «Рубина» зимой 2018 года за три миллиона евро. С тех пор он провел всего четыре матча в прошлом сезоне, а в текущем появился на 83-й минут проигранного матча Лиги Европы с минским «Динамо». Отмечается, что ранее футболист мог оказаться в московском «Локомотиве» как часть сделки по переходу Игоря Денисова в петербургский клуб. В настоящий момент цвета «Рубина» защищают два игрока «Зенита», отправленные в Казань в аренду — нападающий Дмитрий Полоз и защитник Ибрагим Цаллагов.